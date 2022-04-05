تتبنى شركة «تى سى آى سنمار» للكيماويات خطة توسعية طموحة خلال الفترة المقبلة على صعيد السوقين المحلية والعالمية، بهدف زيادة مبيعاتها وإنتاجها وصادراتها للأسواق الخارجية، فضلًا عن رفع استثماراتها فى مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقًا لتصريحات بى إس جايارامان، رئيس مجلس إدارة الشركة لجريدة المال.

جدير بالذكر أن شركة «تى سى آى سنمار» للكيماويات تمثل أكبر استثمار هندى موجود فى مصر، بحجم 1.7 مليار دولار.

وتنتج 3 منتجات أساسية من مصنعها فى بورسعيد، وهى مادة البولى فينيل كلورايد PVC، التى توجه معظمها للسوق المحلية، وتخصص نسبة %10 فقط للتصدير، كما تنتج الصودا الكاوية والكالسيوم كلوريد؛ إذ يتم تصدير %70 من طاقتهم الإنتاجية.

وتعتبر «تى سى آى سنمار» أكبر منتج لمادة البولى فينيل كلورايد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تقوم بتصنيع منتجات أخرى لخدمة الاحتياجات الاستراتيجية للدولة مثل الكلور الهيبوكلوريت.

الطلب على منتجنا PVc شهد زيادة كبيرة مع مشاركتنا فى تنفيذ المشروعات القومية

أكد جايارامان أن معدلات الطلب على منتج الشركة PVC ارتفعت بشكل ملحوظ مؤخرا، لا سيما مع دخوله فى تنفيذ البنية التحتية للعديد من المشروعات القومية، مثل العاصمة الادارية وحياة كريمة والمدن الجديدة.

وقال إن هدفنا تغطية الاحتياجات المحلية فى المقام الأول وتصدير الكميات المتبقية، ولا توجد أى مشكلات تتعلق بمعدلات التصدير، فى ظل الأزمات العالمية الحالية، نظرًا لتنوع وارتفاع عدد الأسواق المستقبلة لمنتجاتنا.

250 ألف طن صادراتنا العام الماضى.. ونستهدف 100 ألف طن فى 2022

وتابع «جايارامان» إن هناك أسواقًا عديدة ودولًا قريبة تستقبل منتجاتنا، مثل تركيا وإيطاليا والهند وغيرها، موضحًا أن حجم الصادرات سجل 250 ألف طن العام الماضى، ومستهدف تصدير 100 ألف طن فقط العام الحالى، فى ظل زيادة الطلب المحلى فى مصر على منتج الشركة pvc.

الطرح فى البورصة أمر مستقبلى فى مرحلة الدراسة.. ولم يتم اتخاذ أى قرار بشأنه حتى الآن

وعن طرح الشركة فى البورصة المصرية، قال جايارامان: من الوارد تنفيذ ذلك مستقبلًا، الأمر طور الدراسة، ولكن بعد عدة سنوات، ولم يتم اتخاذ أى قرار رسمى أو إجراء بشأنه حتى الآن.

نسعى لرفع معدلات الإنتاج من 400 إلى 600 ألف طن سنويًا

وعلى صعيد التوسعات محليًا، أكد «جايارامان» أن الشركة تستهدف التوسع بمصنعها فى محافظة بورسعيد، وزيادة الإنتاجية من 400 إلى 600 ألف طن سنويًا .

ولفت إلى أن الشركة تعتبر من كبرى الشركات الرائدة فى الهند فى إنتاج الـPVC بخبرة تتجاوز 54 عامًا، وفى مصر بخبرة أكثر من 15 عامًا، لذلك تسعى إلى التوسع فى إنتاج هذا المنتج لتراكم خبراتها فيه .

وكشف أن الشركة تقوم بتصنيع منتج «green pvc»، الذى يعتمد فى إنتاجه على قصب السكر، وتتم الاستعانة بشركة السكر لتوفيره، لتكون “تى سى آى سنمار” واحدة من شركتين تقوم بإنتاج تلك النوعية صديقة البيئة من Pvc على مستوى العالم، مشددًا على أن الشركة تطبق أعلى المعايير فيما يخص سلامة البيئة والحفاظ عليها .

وقال إن لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان قامت بزيارة وجولة تفقدية حديثة لمصنع الشركة بحضور محافظ بورسعيد وعدد من القيادات والمسئولين من وزارتى البيئة والصحة.

وتابع أنه بعد الزيارة، أشاد الجميع بمستوى إجراءات حماية البيئة وتطبيق أعلى معدلات الأمان والسلامة، مطالبين بزيادة المساهمة المجتمعية لأهالى بورسعيد، وهذا ما تحرص الشركة على تنفيذه بشكل دائم، وفقًا لجايارامان.

وعن أبرز الأمثلة الواقعية للحفاظ على البيئة بمصنع الشركة، قال «جايارامان» ننفذ عمليات إعادة تدوير المياه عبر وحدات منفذة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، أمثال «سويس الأمريكية»، ويتم من خلالها تحلية نحو 14 ألف متر مكعب من المياه، فضلًا عن إعادة تدوير واستخدام نحو %90 من المخلفات الصناعية.

وتابع أن مداخن المصنع أيضًا متصلة بجهاز رصد تابع لجهاز شئون البيئة لمتابعتها لحظيًا، ولم يسجل الجهاز أى مخالفة عن المعدلات المسموح بها، كما تقوم وزارتا البيئة والصحة بأخذ عينات من المياه بشكل دورى، الأمر الذى يؤكد مطابقتنا لكل قوانين البيئة طبقًا للمعدلات والمواصفات القياسية العالمية.

وتوجه جايارامان بالشكر للحكومة لدعهما قطاع الصناعة عامة وليس البتروكيماويات فقط، مؤكدًا ترحيب الشركة بعقد أى شراكات أو تعاقدات مباشرة مع الحكومة لتنفيذ أى مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وتقوم الشركة بتصدير منتجاتها إلى نحو 60 دولة حول العالم، سواء فى الشرق الأوسط أو أوروبا، كما تسعى إلى دخول السوق الأفريقية خلال المرحلة المقبلة، وفقًا لجايارامان.

جدير بالذكر أن الشركة تعتزم زيادة استثماراتها على مرحلتين، الأولى تتضمن استثمارات بنحو 200 مليون دولار خلال السنة المالية المقبلة، لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء لتغذية مصنع الشركة، وكذا ضخ 200 مليون دولار أخرى، لإنشاء محطة شحن وتفريغ للمواد الخام الضرورية لتصنيع منتجات الشركة.