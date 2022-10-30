«تى باى موبايل الناشئة» تواجه أزمة تعثر مالى بتعديل استراتيجياتها

علمت «المال» أن شركة تى باى موبايل الناشئة لحلول المدفوعات الرقمية عبر المحمول، تواجه أزمة تعثر مالى دفعتها لإجراء عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق، وإنهاء التعاقد مع عدد من موظفيها.

قال مصدر مسئول بالشركة، إنها قررت تغيير استراتيجياتها بهدف تسريع معدل نمو حجم أعمالها، فضلًا عن التوسع فى استقطاب عدد أكبر من العملاء والتركيز على شبكة التجار، من خلال إتاحة نقاط دفع إلكترونى لهم POS، إضافة إلى زيادة منتجاتها، وتعديل شروط المدفوعات والتسويات المالية.

وأوضح المصدر لـ«المال» أن تعديل رؤية الشركة يتضمن إعادة هيكلة عملياتها وتقليص أعداد الموظفين، بهدف الإسهام فى اتخاذ القرارات بشكل أسرع وأكثر دقة.

وأكد جاستون أسيومس، الرئيس التنفيذى للشركة، أنها تقدم حلولًا للمدفوعات الرقمية عابرة للقارات عبر المحمول، مبينًا أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف التجار، علاوة على شركاء النظام البيئى للأعمال الآخرين، مثل المحافظ الرقمية والبنوك.

وألمح «أسيومس» -فى بيان حصلت «المال» على نسخة منه- إلى أن الاستراتيجية الجديدة من شأنها تحقيق الربح للطرفين (الشركة والتجار) عبر كبار اللاعبين من التجار بالأسواق المختلفة.

من جانبه، أكد باباتوندى سويوي، الشريك المؤسس لشركةHelios الاستثمارية، وأحد المساهمين فى «تى باى»، أنها من أهم الشركات فى محفظة Helios، حيث تتمتع بأساسيات قوية لعملياتها وسياستها المالية، إلى جانب أنها أيضًا لاعب محورى فى قطاع حلول التكنولوجيا المالية.

يشار إلى أن سوق الشركات الناشئة فى مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة مجموعة أزمات أدت إلى فقدان الثقة بين مؤسسين بعضها والجهات الممولة لها، المتمثلة فى صناديق الاستثمار ورأسمال المخاطر الإقليمية والعالمية.

يذكر أن «T-PAY MOBILE» شركة مصرية ناشئة متخصصة فى مجال التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات الدفع الإلكترونى عن طريق المحمول، تأسست عام 2014 بواسطة رائدة الأعمال المصرية سحر سلامة، وتتخذ من مدينة دبى مقرًا لعملها.