«تى أند دى ديزاين» تفاوض العربى الأفريقى لاقتراض 50 مليون جنيه

تخطط شركة «تى أند دى ديزاين» للحصول على قرض بقيمة 50 مليون جنيه من البنك العربى الأفريقى الدولى، بهدف تغطية جزء من التمويلات اللازمة لإنشاء مصنعها للأثات المكتبى.

قالت دينا الخولى الرئيس التنفيذى للشركة إنها بدأت خطوات إنشاء مصنع للأثاث المكتبى على مساحة 15 ألف متر فى القاهرة الجديدة باستثمارات 150 مليون جنيه.

وأوضحت – فى حوارها مع «المال» – أن شركتها ستتولى تدبير 100 مليون جنيه من الاستثمارات الإجمالية والتى سيتم ضخها على عدة مراحل سواء من الموارد الذاتية أو مستحقات بالخارج، مشيرة إلى بدء مفاوضات جادة مع البنك العربى الأفريقى لاقتراض 50 مليون جنيه، لاستكمال الإنشاءات.

وأكدت أن «تى أند دى ديزاين» ستحاول الاستفادة من مبادرات البنك المركزى لدعم قطاع الصناعة، خاصة وأن المصنع الجديد بدوره سيقلل من استيراد الأثاث المكتبى، بجانب خلق نافدة للتصدير لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

ولفتت «الخولى» إلى أن شركتها تأسست عام 2007 للعمل فى تجهيز وفرش الأثاث المكتبى بالمبانى الإدارية والتجارية بجانب الجامعات والمستشفيات، وحققت سابقة خبرة لافتة فى مبانى شركات «المجموعة المالية هيرميس»، و«بلتون» و«إتش سى» بالقرية الذكية، وتوسعت بعدها فى سوقى دبى والكويت.

وأكدت أن «تى أند دى ديزاين» سجلت حجم أعمال قارب 500 مليون جنيه بآخر 4 سنوات، وتركزت على تجهيز مبان بأثاث فاخر على غرار السفارة السعودية، وبنوك قطر الوطنى والإسكندرية والأهلى، ثم تولت فرش مجلسى النواب والشيوخ ومدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأفادت «الخولى» بأنها تتولى حاليا تجهيز المقر الرئيسى لشركة السويدى إليكتريك بالتجمع، بحجم أعمال 60 مليون جنيه، مشيرة إلى أن تلك التوسعات أجبرت الشركة على إنشاء مصنع للأثاث لتغطية الطلب المتزايد بالسوقين المحلية والخليجية.

وتابعت: المصنع سيبدأ الإنتاج بالربع الأول من العام المقبل، ونستهدف تحقيق أعمال سنوية بقيمة 500 مليون جنيه، مع تصدير %50 من المنتجات خلال 5 سنوات، ورفع الطاقة الإنتاجية لتقارب مليار جنيه.

وتعاقدت «تى آند دى ديزاين» مع شركتين ألمانية وتركية بهدف تصنيع منتجاتهما تحت إشرافهما بالمصنع الجديد، كما تفاوض كيانا أمريكيا لتصنيع كراسى المكاتب.

وذكرت «الخولى» أن شركتها ستستورد خامات بنسبة %20 من المنتج النهائى بما يساهم فى تقليل تكلفة الاستيراد ورفع مستوى التنافسية المحلية.

يشار إلى أن «تى أند دى ديزاين» تعتبر وكيلا لنحو 10 شركات عالمية متخصصة فى فرش وتجهيز المكاتب، منها «هاورث» الأمريكية و«كوليكسيون» التركية و«فورما فايف» الإسبانية، و«سيدس» الألمانية و«نوفا ستيل» البولندية.