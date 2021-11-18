اتصالات وتكنولوجيا

«تو بي» تتعاون مع «أنتل» و«فاليو» لتقديم خدمات تقسيط أجهزة الحاسبات لطلاب الجامعات

بالتقسيط حتى 60 شهرا
المال - خاص 6:47 م, الخميس, 18 نوفمبر 21 6:47 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

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أطلقت شركة «تو بي» العاملة في سوق بيع الإلكترونيات بالتجزئة بالتعاون مع «أنتل» و«فاليو» برنامج «معاك» للتمويل الاستهلاكي.


يستهدف البرنامج تمكين الطلاب من سن 18- 21 سنة من شراء أجهزة الكمبيوتر بالتقسيط حتى 60 شهرًا عن طريق تفعيل الحساب فى أقرب فرع لـ«توبي» بكارنيه الجامعة أو البطاقة الشخصية.


وقالت نهى الميرغنى العضو المنتدب لشركة «تو بي» نحن سعداء بهذه الشراكه مع «أنتل» و«فاليو» وإطلاق برنامج «معاك» لدعم الطلاب وتقديم قيمة مضافة للتعليم في مصر، عن طريق توفير أحدث أجهزة الكمبيوتر بأنظمة تقسيط متميزة تصل لـ 60 شهرًا عبر فروع 2B المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

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وأضاف على كشك المدير الاقليمي لأنتل لقطاع الاسواق الاستهلاكيه للشرق الاوسط و تركيا وافريقيا، أن سهولة الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر من أهم المتطلبات الأساسية ومساهمة في تشكيل المستقبل بالنسبة لمجالات التكنولوجيا المختلفة مثل: التكويد، والبرمجة، وتحليل البيانات ومعالجتها، والتصميم ثلاثي الأبعاد، والذكاء الاصطناعي، وانترنت الأشياء وغيرها، ويعتبر الكمبيوتر هو الوسيلة الوحيدة للطلاب أو الخريجين المصريين على حدٍ سواء ليكونوا منتجين وناجحين في تلك المجالات.

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والجدير بالذكر أنه وفقًا لاستبيان أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2020 فإن هناك زيادة ملحوظة في الطلب على الوظائف ذات العلاقة بالكمبيوتر.


تعتبر «تو بي» شركة فرعية لمجموعة شركات بست باي، وهي واحدة من الشركات الكبرى في مصر في مجال تكنولوجيا المعلومات وبيع وتوزيع الأجهزة الإلكترونية للأفراد والشركات لأكثر من 20 عاما.

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تمتلك شركة «تو بي» أكثر من 65 فرع في مصر ويضم فريق عمل “تو بي” أكثر من 500 موظف وموظفة

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بقلم المال - خاص

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