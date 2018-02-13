توي : ارتفاع عدد السياح خلال موسم الصيف المقبل

خالد بدر الدين أعلنت مجموعة توي TUI، أكبر شركة سياحة فى أوروبا، أن عدد حجوزات السياح الألمان المتجهين لتركيا ارتفع بحوالى 50%، كما ارتفع عدد السياح المسافرين لمصر خلال موسم الصيف المقبل. ذكرت وكالة رويترز أن مسئولين من شركة TUI…

خالد بدر الدين





أعلنت مجموعة توي TUI، أكبر شركة سياحة فى أوروبا، أن عدد حجوزات السياح الألمان المتجهين لتركيا ارتفع بحوالى 50%، كما ارتفع عدد السياح المسافرين لمصر خلال موسم الصيف المقبل.

ذكرت وكالة رويترز أن مسئولين من شركة TUI اجتمعوا خلال الفترة من 5– 8 فبراير الحالى فى الغردقة مع نظرائهم من مؤسسة جيسلشافتانترناشيونال زوساميناربيت الألمانية GIZ، ومع كبار العاملين فى السياحة المصرية؛ لتطوير الاستراتيجيات اللازمة لتوفير عمالة مدربة وماهرة للقطاع السياحى المصرى.

وكان هذا الاجتماع يستهدف تقوية الموارد ووضع استراتيجية مستدامة بقيادة شركات السياحة؛ لتوفير فرص أفضل للشباب وتعزيز صناعة السياحة التى لها أهمية كبرى للاقتصاد المصرى، ولا سيما أن التعليم المهنى والتدريب المهنى لهما أولوية كبيرة لمصر؛ لأن عدم وجود عمالة مؤهلة فى قطاع السياحة يشكل عقبة أمام الاقتصاد، حيث تشكل السياحة 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى، و 6.6% من إجمالى التوظيف.

وكانت ورشة العمل التى نظمتها شركة TUI ومؤسسة GIZ، العام الماضى، فى القاهرة قد حددت ثلاثة مجالات أساسية لتعزيز قطاع السياحة، وهى ضعف تأهيل العاملين وقصور التعليم والتدريب المهنى وانخفاض مشاركة الشابات فى هذا القطاع.