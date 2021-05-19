«تويوتا ياريس» و«فولكس فاجن بولو»تتصدران السيارات الصغيرة الأكثر مبيعًا حول العالم

حافظت تويوتا ياريس على صدارتها لقائمة أفضل السيارات الصغيرة مبيعًا فى العالم فى الربع الأول من عام 2021؛ مع مبيعات تقارب نحو 165 ألف وحدة، وبحصة %5.6 من المبيعات الإجمالية للفئة، متجاوزةً بذلك الرائد السابق فولكس فاجن بولو، التى سجلت 84.2 ألف وحدة، مستحوذة على حصة %2.8

وحلت فى المركز الثالث، نيسان كيكس، التى قفز ترتيبها بواقع 5 مراكز، مع بيع نحو 70.5 ألف وحدة، مستحوذة على حصة تبلغ %2.4 فيما جاءت بيجو 208، والتى قفزت بواقع مركزين فى المرتبة الرابعة ببيع 67.5 ألف وحدة، لتبلغ حصتها %2.3 وفق تقرير صادر عن مؤسسة فوكس 2 موف المتخصصة فى أبحاث سوق السيارات.

وتراجعت رينو كليو إلى المركز الخامس ببيع 63.2 ألف وحدة، وبحصة %2.11 تلتها هوندا N-Box التى صعد ترتيبها مركزًا مع بيع 62.1 ألف، لتقارب حصتها السوقية %2.1

وجاءت ماروتى سويفت فى المركز السابع بعد أن صعدت 3 مراتب، مع بيعها نحو 59.2 ألف وحدة مستحوذة على حصة %2

وفى المركز الثامن، حلت كيا ريو، بعد بيع 56.9 ألف وحدة، مستحوذة على نسبة %1.9 من المبيعات الإجمالية.

وبعد تحسن ترتيبها بواقع مركزين حلت فولكس فاجن T-Roc فى المرتبة التاسعة مع 54.8 ألف وحدة، مستحوذة على حصة %1.9 فيما كان المركز العاشر من نصيب سيتروين C3 مع بيع 52.9 ألف وحدة مبيعة بحصة %1.8.

وتأتى التغيرات فى ترتيب قائمة الطرازات الصغيرة الأكثر مبيعًا حول العالم فى ضوء أزمة كورونا، والتى أثرت على أداء العديد من العلامات التجارية والمنتجات التابعة لها من جهة فضلًا عن مبيعات السيارات بالعديد من الأسواق العالمية الكبرى من جهة أخرى.