سيــارات

«تويوتا ياريس» و«فولكس فاجن بولو»تتصدران السيارات الصغيرة الأكثر مبيعًا حول العالم

بحصص سوقية 5.6 و%2.8 على التوالي
أحمد شوقي 6:52 ص, الأربعاء, 19 مايو 21 6:52 ص, الأربعاء, 19 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

حافظت تويوتا ياريس على صدارتها لقائمة أفضل السيارات الصغيرة مبيعًا فى العالم فى الربع الأول من عام 2021؛ مع مبيعات تقارب نحو 165 ألف وحدة، وبحصة %5.6 من المبيعات الإجمالية للفئة، متجاوزةً بذلك الرائد السابق فولكس فاجن بولو، التى سجلت 84.2 ألف وحدة، مستحوذة على حصة %2.8

وحلت فى المركز الثالث، نيسان كيكس، التى قفز ترتيبها بواقع 5 مراكز، مع بيع نحو 70.5 ألف وحدة، مستحوذة على حصة تبلغ %2.4 فيما جاءت بيجو 208، والتى قفزت بواقع مركزين فى المرتبة الرابعة ببيع 67.5 ألف وحدة، لتبلغ حصتها %2.3 وفق تقرير صادر عن مؤسسة فوكس 2 موف المتخصصة فى أبحاث سوق السيارات.

اقرأ أيضا  «الإحصاء»: %2.4 تراجعاً فى قيمة واردات السيارات

وتراجعت رينو كليو إلى المركز الخامس ببيع 63.2 ألف وحدة، وبحصة %2.11 تلتها هوندا N-Box التى صعد ترتيبها مركزًا مع بيع 62.1 ألف، لتقارب حصتها السوقية %2.1

وجاءت ماروتى سويفت فى المركز السابع بعد أن صعدت 3 مراتب، مع بيعها نحو 59.2 ألف وحدة مستحوذة على حصة %2

وفى المركز الثامن، حلت كيا ريو، بعد بيع 56.9 ألف وحدة، مستحوذة على نسبة %1.9 من المبيعات الإجمالية.

اقرأ أيضا  مواصفات وأسعار سيارات «بيجو 301» موديل 2021

وبعد تحسن ترتيبها بواقع مركزين حلت فولكس فاجن T-Roc فى المرتبة التاسعة مع 54.8 ألف وحدة، مستحوذة على حصة %1.9 فيما كان المركز العاشر من نصيب سيتروين C3 مع بيع 52.9 ألف وحدة مبيعة بحصة %1.8.

وتأتى التغيرات فى ترتيب قائمة الطرازات الصغيرة الأكثر مبيعًا حول العالم فى ضوء أزمة كورونا، والتى أثرت على أداء العديد من العلامات التجارية والمنتجات التابعة لها من جهة فضلًا عن مبيعات السيارات بالعديد من الأسواق العالمية الكبرى من جهة أخرى.

اقرأ أيضا  338 ألف عملية داخل وحدات المرور خلال شهر إبريل

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد شوقي

ملف الكاتب أحمد شوقي

اقرأ أيضاً

«نيسان صني» و«إم جى 5» تتفوقان فى السوق المحلية

المال - خاص 6:56 ص, الأربعاء, 19 مايو 21

قيمة مكونات إنتاج السيارات تهبط 31.8% خلال يناير وفبراير

أحمد عوض 6:45 ص, الأربعاء, 19 مايو 21

«الإحصاء»: %2.4 تراجعاً فى قيمة واردات السيارات

أحمد عوض 6:44 ص, الأربعاء, 19 مايو 21

«الأوفر برايس» يقفز على سيارات «هيونداي إلنترا HD» إلى 17 ألف جنيه

أحمد عوض 11:29 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

تراجع «الأوفر برايس» على سيارات «إم جي ZS».. تعرف على الأسعار

المال - خاص 9:07 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

ترخيص 1207 سيارة «كيا» بوحدات المرور خلال أبريل الماضي (جراف)

أحمد عوض 8:51 م, الثلاثاء, 18 مايو 21