تويوتا وهوندا تعارضان خطة أمريكية لتحفيز منتجي السيارات الكهربائية

وجهت شركتا تويوتا موتورز وهوندا موتور انتقادات حادة لمقترح تقدم به الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي لتحفيز منتجي السيارات الكهربائية عبر منح ائتمان ضريبي للسيارات من انتاج المصنعين الأمريكيين الأعضاء في نقابة عمال السيارات المتحدين دون غيرهم.

تحفيز منتجي السيارات الكهربائية

وقالت شركة تويوتا في بيان أن الخطة تنحاز ضد مصنعي السيارات الأمريكيين الذين لم ينضم عمالها إلى النقابة.

وتصب الخطة لصالح مصنعي السيارات الثلاثة الكبار في ديترويت الذين لديهم مصانع سيارات ممثلة بواسطة النقابة.

وسيتم التصويت عليها الثلاثاء القادم في مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون ولجنة مينز كجزء من قانون انفاق مقترح بقيمة 3.5 تريليون دولار.

وفي بيان، وصفت شركة هوندا الخطة بإنها غير عادلة وتنحاز للعمال في بعض شركات تصنيع السيارات الكهربائية على حساب العمال في شركات أخرى استنادا لمجرد الانتماء إلى نقابة من عدمه.

وتابعت:” العمال في مصانع الشركة بولاية الاباما وانديانا واوهايو الذين يصنعون سياراتنا الكهربائية يستحقون معاملة عادلة ومتساوية من الكونجرس.”

المقترح الذي سيتكلف أموال تتراوح بين 33 مليار دولار و 34 مليار دولار خلال 10 سنوات سيرفع حد الائتمان الأقصى إلى 12,500 دولار لصالح السيارات الكهربائية، صعودا من 7,500 دولار.

ويشتمل حد ال 12,500 دولار على ائتمان بقيمة 500 دولار نظير استخدام البطاريات المصنعة في الولايات المتحدة.

زيادة مبيعات السيارات الكهربائية

المقترح يعد جزء رئيسي من مستهدف الرئيس الديمقراطي جو بايدن إدراج السيارات الكهربائية ضمن نسبة لا تقل عن 50% من مبيعات السيارات الأمريكية بحلول عام 2030 وخلق وظائف لدى الشركات الأعضاء في النقابة.

وتتولى شركة جنرال موتورز وفورد موتور وستيلانتس، الشركة الأم لكرايسلر، تجميع السيارات في مصانع داخل الولايات المتحدة ممثلة بواسطة نقابة عمال السيارات المتحدين.

ومقابل هذا، لا تنتمي شركات سيارات أجنبية تعمل في الولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع شركة تسلا إلى نقابات تمثل عمال التجميع، والكثير من هذه الشركات حاربت جهود النقابة لتنظيم المصانع الأمريكية.

وبموجب مسودة القانون سيحق لشركة تسلا الحصول على ائتمان ضريبي بقيمة 8 آلاف دولار.

وتقصر المسودة ائتمان السيارات الكهربائية على السيارات التي لا يزيد سعرها عن 55 ألف دولار، بينما يمكن أن يزيد سعر الشاحنات على 74 ألف دولار.

وأضافت شركة تويوتا أنها ستحارب من أجل جعل أموال دافعي الضرائب مكرسة لإتاحة جميع السيارات الكهربائية للمستهلكين الأمريكيين الذين لا يستطيعون شراء السيارات والشاحنات مرتفعة الثمن.