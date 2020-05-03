«تويوتا» و«نيسان» و«هيونداي» ثلاثي قمة مبيعات سيارات الركوب بالربع الأول (جراف)

قفزت مبيعات "الملاكي" بنسبة 58% لتسجل 37 ألف وحدة، مقابل4.4 ألف مركبة

تصدرت العلامة التجارية «تويوتا» قمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع سيارات الركوب ” الملاكي” بمختلف فئاتها محليا، بعد أن استحوذت على حصة سوقية %11.9 مسجلة بيع 4.4 ألف مركبة، خلال الربع الأول من العام الحالى، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وحلت «نيسان» فى المرتبة الثانية حيث اقتنصت حصة سوقية %11 بعد تمكنها من بيع وتسليم 4.1 ألف مركبة، تبعتها «هيونداي» فى المركز الثالث بحصة بلغت %10.9 بإجمالى بيع 4 آلاف سيارة.

جاءت العلامة الفرنسية رينو فى المرتبة الرابعة مستحوذة على حصة سوقية %9.5 مسجلة بيع 3.5 ألف وحدة، تلتها «أم جي» فى المركز الخامس بحصة بلغت %8 مسجلة بيع 2950 سيارة.

حصدت فيات الإيطالية المرتبة السادسة بحصة سوقية %7.8 بمبيعات بلغت 2903 وحدات، تبعتها «كيا» فى المركز السابع بحصة بلغت %7 بإجمالى بيع 2603 مركبات.

احتلت شيرى الصينية المرتبة الثامنة مستحوذة على حصة سوقية %5.7 محققة بيع 2119 مركبة، تلتها «شيفروليه» فى المركز التاسع بحصة بلغت %5.6 بإجمالى بيع 2059 وحدة.

تمركزت «أوبل» فى المرتبة العاشرة بعد أن اقتنصت حصة %5.5 محققة بيع 2049 مركبة، خلال الربع الأول من العام الحالي.

ظهرت بيجو الفرنسية فى المرتبة 11 بعد أن استحوذت على حصة سوقية %4.4 بإجمالى بيع 1636 وحدة، تبعتها «بى واى دي» فى المركز الثانى عشر بحصة بلغت %3.4 بواقع 1266 سيارة.

حلت العلامة التجارية «سيتروين» فى المرتبة 13 بحصة سوقية %2.4 مسجلة بيع 904 مركبات.

استحوذت باقى الماركات الأخرى على حصة قدرها %6.7 بواقع 2462 سيارة، من إجمالى مبيعات سيارات الركوب خلال الربع الأول من العام الحالى.

وبحسب «أميك»، سجلت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» ارتفاعًا بنسبة 58% لتسجل 37 ألف وحدة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 23.4 ألف مركبة خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ قائمة أكثر الماركات التجارية مبيعًا في قطاع سيارات الركوب “الملاكي” خلال الربع الأول: