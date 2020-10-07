«تويوتا» و«شيفروليه» تتصارعان على صدارة مبيعات الأتوبيسات

احتدمت المنافسة بين «تويوتا» و«شيفروليه» على صدارة مبيعات قطاع الأتوبيسات لتحسمها الأولى بفارق بيع 58 مركبة مستحوذة على حصة سوقية %23.1 بعد تمكنها من تسويق 3866 وحدة، من إجمالى المبيعات التى بلغت 16 ألف و721 مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت العلامة التجارية «شيفروليه» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع الأتوبيسات، بحصة سوقية %22.8 بإجمالى بيع 3808 مركبة.

وحافظت «كينج لونج الصينية» على تمركزها فى المرتبة الثالثة بقائمة مبيعات الأتوبيسات بالرغم من تراجع حصتها السوقية إلى %20.2 محققة بيع 3379 أتوبيساً.

وحلت العلامة التجارية «جولدن دراجون» فى المرتبة الرابعة بعدما أن استحوذت على حصة سوقية %14.2 مسجلة بيع 2380 وحدة، أعقبتها «سوزوكي» فى المركز الخامس بحصة بلغت %10.1 بعد تمكنها من بيع 1696 مركبة.

وحصدت «بريليانس» المرتبة السادسة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع الأتوبيسات فى السوق المحلية بحصة سوقية %1.7 بإجمالى بيع 291 مركبة، فيما صعدت «مرسيدس MCV» للمركز السابع بحصة بلغت %1.6 بواقع 267 مركبة.

فى المقابل، تراجعت العلامة الصينية «فيكتوري» للمرتبة الثامنة فى مبيعات الأتوبيسات بعدما أن اقتنصت حصة سوقية %1.6 بإجمالى بيع 266 مركبة، أعقبتها «ميتسوبيشى» فى المركز التاسع بحصة %1.4 بواقع 228 أتوبيس.

وتمركزت العلامة الصينية «فوتون» فى المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات الأتوبيسات بحصة سوقية %1.2 بعد تمكنها من بيع 200 مركبة.

وظهرت العلامة الصينية «فهد» فى المرتبة الحادية بحصة سوقية قدرها %0.7 محققة بيع 119 وحدة خلال تلك الفترة، تلتها «هيونداي» فى المركز الثانى عشر بحصة بلغت %0.6 مسجلة بيع 101 مركبة.

وصعدت العلامة الأمريكية «فورد» للمرتبة الثالثة عشر بقائمة مبيعات قطاع الأتوبيسات مستحوذة على حصة سوقية %0.3 بعد تمكنها من تسويق 52 أتوبيس خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

واحتلت «فولفو» المرتبة الرابعة عشر بحصة سوقية %0.2 مسجلة بيع 30 أتوبيساً خلال الفترة المذكورة، فيما سجلت المبيعات الاجمالية لعلامات تجارية أخرى نحو 38 أتوبيسًا خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

%66.5 نموًا فى مبيعات قطاع «الأتوبيسات»

أظهر التقرير الشهرى الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، نمو مبيعات الأتوبيسات بمختلف أنواعها فى السوق المحلية بنسبة %66.5 لتصل إلى 16 ألف و721 مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مقارنة مع 10 آلاف و42 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وسجلت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا نموًا بنسبة بنسبة %23 لتصل إلى 9 آلاف و339 وحدة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى، مقابل 7 آلاف و588 وحدة فى نفس الفترة من 2019.

كما قفزت مبيعات الأتوبيسات المستوردة بمختلف فئاتها بنسبة %200 لتسجل 7 آلاف و382 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 2454 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

«شيفروليه» تهيمن على مبيعات «المينى فان»

هيمنت العلامة التجارية «شيفروليه» على النصيب الأكبر من مبيعات سيارات المينى فان سعة (7 مقاعد) بنسبة بلغت %54 بإجمالى بيع 2426 مركبة، من اجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 4467 وحدة فى السوق المحلية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.

وجاءت «سوزوكي» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات فى قطاع سيارات «المينى فان» بحصة سوقية %38 مسجلة بيع 1696 وحدة خلال تلك الفترة.

وحلت «فيكتوري» فى المرتبة الثالثة بقائمة مبيعات سيارات «المينى فان» بحصة سوقية %5 بعد أن تمكنت من تسويق 203 مركبة، تلتها «بريليانس» فى المركز الرابع بحصة بلغت %1 بواقع 59 مركبة.

وحصدت «فوتون» المرتبة الخامسة بحصة سوقية %1 بإجمالى بيع ق 54 مركبة، فيما صعدت «بايك» للمركز السادس بحصة بلغت %0.9 بواقع 22 مركبة.

وفى المقابل، تراجعت العلامة الصينية «كاري» للمرتبة السابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات «المينى فان» مسجلة حصة سوقية %0.1 بإجمالى بيع 7 سيارات خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

«كينج لونج» تقتنص %43 من مبيعات «الميكروباص»

اقتنصت العلامة الصينية «كينج لونج» النصيب الأكبر من مبيعات «الميكروباص» بنسبة بلغت %43 بعد تمكنها من تسويق 3379 وحدة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة من المركبات التى بلغت 7 آلاف و862 وحدة، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي.

وجاءت «جولدن دراجون» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع «الميكروباص» بحصة سوقية %30 مسجلة بيع 2380 مركبة خلال تلك الفترة.

وحافظت العلامة التجارية «تويوتا» على تمركزها فى المرتبة الثالثة بقائمة مبيعات «الميكروباص» بحصة سوقية %15 بعد تمكنها من تسويق 1225 وحدة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

وتمركزت «شيفروليه» فى المرتبة الرابعة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى سوق الميكروباص، بعدما أن استحوذت على حصة سوقية %3 بواقع 266 مركبة، تبعتها «بريليانس- جنبى» فى المركز الخامس بحصة بلغت %2.9 بواقع 232 وحدة.

وحصت العلامة التجارية «فوتون» فى المرتبة السادسة بقائمة مبيعات قطاع «الميكروباص» بحصة سوقية %2 بإجمالى بيع 146 وحدة خلال تلك الفترة.

وظهرت العلامة الصينية «فهد» فى المرتبة السابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع «الميكروباص» بحصة سوقية %1.9 مسجلة بيع 119 وحدة.

واحتلت «فيكتوري» المرتبة الثامنة فى مبيعات «الميكروباص» مسجلة حصة سوقية 1% محققة بيع 63 مركبة، تلتها «فورد» فى المركز التاسع بحصة بلغت %0.6 بإجمالى بيع 52 ميكروباص خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.