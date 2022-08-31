«تويوتا موتور» تعتزم استثمار 5.6 مليار دولار في بطاريات السيارات الكهربائية

تعتزم شركة “تويوتا موتور” اليابانية استثمار ما يصل إلى 730 مليار ين، (حوالي 5.6 مليار دولار)، لتعزيز إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في اليابان والولايات المتحدة، وسط ارتفاع طلب المستهلكين عالمياً على وسائل النقل الأنظف.

ضخ استثمارات في بطاريات السيارات الكهربائية

قالت أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، إنه من المتوقع أن يبدأ إنتاج البطاريات بين عامي 2024 و2026، مضيفة في بيان اليوم الأربعاء “يهدف هذا الاستثمار إلى تمكين الشركة من تلبية احتياجات عملائها المختلفين بمرونة في جميع البلدان والمناطق، من خلال تقديم العديد من مجموعات نقل الحركة وتوفير أكبر عدد ممكن من الخيارات”.

وعلى الرغم من أن “تويوتا” ترى السيارات الهجينة وحتى تلك التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين جزءاً من المستقبل الأخضر، فإنها عجّلت في الأشهر الأخيرة من دفعها لكهربة المزيد من تشكيلتها.

في ديسمبر، وعدت الشركة بأن تكون جاهزة لبيع سيارات عديمة الانبعاثات فقط في أوروبا بحلول عام 2035، بما يتماشى مع إجراءات “الصفقة الخضراء” للاتحاد الأوروبي المقترحة في وقت سابق من عام 2021.

تسريع التحول للسيارات الكهربائية

هيروكي إيهارا المحلل في شركة “تاشيبانا سيكيوريتيز” قال “هذه خطوة إيجابية.. في الولايات المتحدة، يتسارع التحول إلى المركبات الكهربائية بشكل أسرع مما كان متوقعاً، وهناك أيضاً تحرك لإزالة السيارات الهجينة”.

ومن خلال الاستثمار، تخطط “تويوتا” لزيادة قدرتها الإجمالية لإنتاج البطاريات في اليابان والولايات المتحدة بما يصل إلى 40 غيغاواط / ساعة. في اليابان،

وسيتم استثمار حوالي 400 مليار ين في مصنع “هيميجي بلانت” (Himeji Plant) التابع لشركة “برايم بلانت انرجي آند سولوشنز إنك” (Prime Planet Energy & Solutions Co) وفي مصانع “تويوتا” وممتلكاتها، بينما في الولايات المتحدة، سيتم استثمار 325 مليار ين بمصنع الشركة في ولاية نورث كارولاينا.

وقالت تويوتا “نعتقد أن هناك أكثر من خيار واحد لتحقيق الحياد الكربوني… نؤمن أيضاً بأن وسائل تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قدر الإمكان وبأسرع وقت ممكن – مع حماية سبل عيش عملائها – تختلف اختلافاً كبيراً بحسب البلد والمنطقة”.

وتعمل شركات تصنيع السيارات والشركات المصنعة للخلايا في جميع أنحاء العالم على تكثيف خطط مصانع البطاريات لمواكبة الطلب.

تجري شركة “باناسونيك كورب”، التي تزوّد شركة “تسلا” بالبطاريات، محادثات لبناء مصنع آخر في الولايات المتحدة تبلغ قيمته حوالي 4 مليارات دولار، في حين أن الشركة الكورية المصنعة للبطاريات لديها عدد كبير من الخطط لمنشآت في الولايات المتحدة، وبناء أربعة مصانع لشركة “جنرال موتورز”، واثنان لـ”ستيلانتيس إن في” ، وثلاثة لشركة “فورد موتور”.