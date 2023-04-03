«تويوتا مصر» ترفع أسعار سيارات «بيلتا» بنحو 50 ألف جنيه

أقرت مجموعة «تويوتا مصر» زيادات في أسعار سيارات تويوتا بيلتا موديل 2023 بقيمة 50 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال أبريل الحالى.

ارتفعت أسعار سيارات تويوتا بيلتا الفئة الأولى “Active” بقيمة 540 ألف جنيه، بدلا من 490 ألف.

وصعدت أسعار طرازات “بيلتا” الفئة الثانية «Smart» إلى 595 مقابل 545 ألفًا.

وتزود “بيلتا” بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 103 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلَنة عن «تويوتا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12 ثانية.

وتقدم طرازات “تويوتا بيلتا” ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «2 وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع الكتروني للفرامل EBD – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مصابيح أمامية وخلفية هالوجين – مرايات جانبية كهربائية – مكيف هواء يدوي – عجلة قيادة متعددة الوظائف مكوه من الجلد – زجاج كهربائي – إمكانية ضبط مستوى المقاعد الأمامية يدوي – قفل مركزي، وجنوط رياضية 15 بوصة».

وزودت طرازات «بيلتا» بنظام ترفيهي مكون من «مكبرات صوتية – بلوتوث – مدخل AUX وUSB – إمكانية التحكم في الراديو من عجلة القيادة، وغيرها».

فيما تزيد الفئة الثانية ببعض التجهيزات الإضافية، من بينها «مثبت سرعة – زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – إمكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية وخلفية LED – أضواء نهارية LED».

ودعمت تلك الفئة أيضًا ببعض الكماليات الأخرى، ومن أبرزها «مرايات ضم كهربائيًا – شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاي – مكيف هواء رقمي مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – فرش المقاعد من الجلد – جنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».