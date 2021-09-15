تويوتا كورولا تستحوذ على 24% من الطرازات متوسطة الحجم

حافظت تويوتا كورولا على صدراتها لقائمة السيارات المدرجة ضمن شريحة السيارات متوسطة الحجم خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، بعد استحواذها على حصة سوقية تبلغ %24 من مجمل مبيعات الفئة والبالغة نحو 39.8 ألف سيارة، وحلت فيات تيبو فى الترتيب الثانى بحصة سوقية %18.4.

واستفادت كل من تويوتا كورولا وفيات تيبو فى هذا الصدد من الإعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات المصنعة فى تركيا، والتى بدأ تطبيقها مطلع 2020 بإلغاء آخر شريحة من رسوم الوارد المفروضة على هذه السيارات، وهو ما ساعد وكلاءها فى الإعلان عن خصومات سعرية ساعدتهم فى تعزيز الموقع التنافسى للطرازات التى يسوقونها فى مصر.

يذكر أن المبيعات الإجمالية لطراز تويوتا كورولا بلغت 9.5 ألف وحدة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، وهو ما أسهم فى اقتناصها العديد من الألقاب فى السوق المصرية، من بينها السيارة الأكثر مبيعًا بين مختلف أنواع الملاكي، وكذلك لقب السيارة تركية المنشأ الأكثر رواجًا فى مصر، كما أن كورولا تصدرت قوائم التراخيص بوحدات المرور، بعدما تمكنت من تسجيل 1953 مركبة، خلال شهر أغسطس الماضى.

فى المركز الثالث حلت هيونداى النترا CN7 بعد ارتفاع الحصة السوقية للأولى إلى %9.5، وحافظت شيفروليه أوبترا على موقعها فى المركز الرابع بقائمة الطرازات متوسطة الحجم الأكثر مبيعًا فى مصر بنهاية يوليو الماضى بحصة سوقية %9.4.

وجاءت السيارة BYD F3 فى المركز الخامس بنهاية يوليو الماضى، بعد تراجع نصيبها من مجمل مبيعات الفئة إلى %9.3، واستقرت شيرى أريزو 5 فى المركز السادس بعد BYD F3 بحصة سوقية %6.7.

واحتلت هيونداى النترا اتش دى المركز السابع بنسبة %5.6 من مجمل مبيعات فئة السيارات متوسطة الحجم خلال أول 7 أشهر من العام الجارى، وهو نفس المركز الذى حلت به خلال النصف الأول، وتبعتها إم جى 6 فى المركز الثامن بنسبة %4.3، ثم نيسان سنترا بواقع %3.7 وكيا جراند سيراتو بحصة سوقية %3.3.

أما المركز الحادى عشر فكان من نصيب فورد فوكس التى بلغت حصتها السوقية %1.4 من مجمل مبيعات السيارات متوسطة الحجم فى مصر، وجاءت بعدها أوبل أسترا وهيونداى أكسنت HCI بحصة سوقية %0.9 لكل منهما، ثم رينو ميجان جراند كوبيه بنسبة %0.8 ثم كيا ريو التى لم تتجاوز حصتها السوقية %0.6، واستحوذت السيارات متوسطة الحجم الأخرى على نسبة %1.2 من مجمل مبيعات الفئة.

يذكر أن مبيعات السيارات بمختلف أنواعها، سجلت نموًا فى مصر بنسبة %48.8، لتصل إلى 161.8 ألف مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بنحو 108.6 ألف وحدة خلال الفترة المقابلة من 2020، وبلغت نسبة النمو لمبيعات سيارات الركوب الخاصة «الملاكى» %59 لتسجل 118.9 ألف سيارة مقابل 74.6 ألف وحدة.

وارتفعت مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها بنسبة %54 لتصل إلى 29.2 ألف وحدة، مقارنة بنحو 18.9 ألف وحدة، فيما انخفضت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة %9.3 لتصل إلى 13.7 ألف وحدة مقابل نحو 15 ألف وحدة.