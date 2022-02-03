«تويوتا كورولا» تحسم صدارة فئة الطرازات المتوسطة

حسمت «تويوتا كورولا» صدارة مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» المنتمية فئة الطرازات المتوسطة «Car-C» فى مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية %21.7 بعدما تمكنت من تسويق 14 ألفًا و894 مركبة خلال العام الماضى.

بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، حلّت «فيات تيبو» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية %17.8 بإجمالى بيع 12 ألفًا و197 سيارة.

فيما احتدمت المنافسة بين «بى واى دى F3» و«هيونداى إلنترا CN7» على المرتبة الثالثة لتحسمها – الأولى- بفارق 10 مركبات، بعدما تمكنت من بيع 6 آلاف و697 وحدة لتستحوذ على حصة سوقية %9.8، من إجمالى مبيعات تلك الفئة.

وجاءت «هيونداى إلنترا CN7» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %9.8، مسجلة بيع 6 آلاف و687 مركبة، تلتها «شيفروليه أوبترا» فى المركز الخامس بحصة بلغت %8.4 بواقع 5778 سيارة.

وحصدت «شيرى أريزو 5» المرتبة السادسة بقائمة مبيعات سيارات الركوب «المتوسطة Car-C» مسجلة حصة سوقية %7.4، بعدما تمكنت من بيع وتسليم 5099 مركبة، أعقبتها «هيونداى إلنترا HD» فى المركز السابع بحصة بلغت %5 بنحو 3456 سيارة.

واحتلت «إم جى 6» المرتبة الثامنة بحصة سوقية %4.6، محققة بيع 3153 سيارة، أعقبتها «كيا جراند سيراتو» فى المركز التاسع بحصة بلغت %4 بنحو 2758 مركبة.

وظهرت «نيسان سنترا» فى المرتبة العاشرة بعدما استحوذت على حصة سوقية %3.5، بعدما حققت بيع 2386 سيارة، تلتها «رينو ميجان» فى المركز الحادى عشر بحصة بلغت %2.9 بإجمالى نحو 1978 وحدة.

وحصدت «فورد فيوجن» المرتبة الثانية عشرة بحصة سوقية %1.7 بإجمالى بيع 1141 مركبة، تلتها «هيونداى أكسنت HCI» فى المركز الثالث عشر بحصة بلغت %0.9 بنحو 625 سيارة.

وجاءت «شانجان إيادو» فى المرتبة الرابعة عشرة، مسجلة حصة سوقية %0.8 محققة بيع 531 مركبة ، أعقبتها «أوبل استرا» فى المركز الخامس عشر بحصة بلغت %0.6 بواقع 377 مركبة.

ووفقًا لـ«أميك»، سجلت مبيعات سيارات الركوب «المتوسطة» فى مصر نموًا بنسبة %3 لتصل إلى 68 ألفًا و480 مركبة خلال العام الماضى، مقابل 66 ألفًا و439 سيارة خلال الفترة المقابلة من عام 2022.