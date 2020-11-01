«تويوتا كورولا» تتصدر مبيعات سوق السيارات في مصر خلال 9 شهور (جراف)

بعد تمكنها من تسويق 9.8 ألف مركبة

حافظت “تويوتا كورولا” على صدارتها مبيعات سوق السيارات “الملاكى” في مصر، بعد تمكنها من تسويق 9 آلاف و812 مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، وفقًا للتقرير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وصعدت “نيسان صني” للمرتبة الثانية بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية بإجمالى بيع 8 آلاف و350 سيارة، فيما تراجعت “فيات تيبو” للمركز الثالث بعد تمكنها من بيع 8 آلاف و308 مركبة خلال تلك الفترة.

واقتنصت “رينو لوجان” المرتبة الرابعة بعد أن حققت بيع 5 آلاف و112 مركبة، تلتها “هيونداي توسان” فى المركز الخامس بواقع 4 آلاف و982 مركبة.

وتمركزت “كيا سبورتاج” فى المرتبة السادسة بقائمة مبيعات سوق السيارات فى مصر، بعد أن تمكنت من بيع 4 آلاف و935 سيارة.

وصعدت «إم جي 5» للمرتبة السابعة فى مبيعات سوق السيارات بعد أن استطاعت بيع 3633 مركبة، فيما تراجعت «هيونداى النترا HD» للمركز السابع بإجمالى بيع 3463 وحدة.

وظهرت “إم جى ZS” فى المرتبة الثامنة بعد أن حققت بيع 3117 مركبة، تلتها «شيري أريزو 5» فى المركز التاسع بإجمالى بيع 2970 سيارة.

واحتلت “أوبل استرا” المرتبة العاشرة بقائمة سيارات الركوب “الملاكى” الأكثر مبيعًا فى مصر مسجلة بيع 2915 وحدة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في مصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى: