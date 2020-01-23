تويوتا كورولا تتصدر الموديلات الأعلى مبيعًا فى 2019 (جراف)

تصدرت تويوتا كورولا مبيعات الطرازات الأعلى مبيعًا فى سوق السيارات العالمى على مدار 2019، بعد أن تمكنت من بيع وتسليم 1.24 مليون سيارة، بمعدل نمو عن العام ما قبل الماضى 4.1%، فى حين أظهرت الإحصائيات نمو مبيعاتها خلال ديسمبر 2019 بنسبة 6.6%، بإجمالى 99.1 ألف وحدة، وفقًا للبيانات والأرقام الصادرة عن مؤسسة فوكس 2 موف الأمريكية لأبحاث سوق السيارات.

50 مليون سيارة مبيعات تويوتا كورولا منذ 1966

أشار تقرير F2M إلى أن تويوتا كورولا حققت مبيعات قياسية منذ طرحها فى عام 1966 لتصل إلى 50 مليون سيارة.

وبين التقرير أن الجيل الثانى عشر من والذى أطلق فى عام 2018 ظهر بـ 3 أنماط مختلفة للشكل الخارجى للسيارة.

وتابع : الجيل الجديد كليًا من تويوتا كورولا ظهر بمجموعة من المحركات القوية، كان من أهمها الهجين.

وكشفت F2M ان كورولا هى السياراة الوحيدة فى العالم التى يتم انتاجها فعليًا فى 5 قارات مختلفة.

وينتج موديل كورولا فى كل من البرازيل، وكندا، والصين، والهند، وباكستان، وجنوب أفريقيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

كما تتم عمليات تصنيع الطراز الأعلى مبيعًا فى العام خلال 2019 فى تايوان، وتايلاند، وفيتنام، وفنزويلا، وأخيرًا تركيا.

وتعتمد مصر على تركيا فى توفير احتياجات السوق المحلية من الجيل الثانى عشر من تويوتا كورولا.

منذ 2010، وتويوتا كورولا على رأس قائمة الطرازات الأعلى مبيعًا فى العالم، مع حصة سوقية 1.3% بنهاية 2017.

وحصلت كورولا على حصة سوقية تصل إلى 1.5% خلال عام 2018، وبلغت بنهاية العام الماضى 1.4%.

فورد F-Series الثانية فى التصنيف

جاءت F-Series فى المركز الثانى فى تصنيف الموديلات الأعلى مبيعًا، التابعة للعلامة الأكثر قوة فى أمريكا الشمالية فورد.

وتنتمى فورد F-Series لفئة المركبات «الشاحنات» بيك آب، والتى يعود انتاجها إلى ما يقرب من 45 عامًا.

وأكدت F2M على أن فورد F-Series على احتلالها المركز الثانى فى قائمة السيارات الأعلى مبيعًا منذ عام 2016.

وتابعت : تمكنت السيارة من حصد المركز الثانى خلال 2019 بفجوة آمنة مقارنة بالمنافسين الآخرين.

أما المركز الثالث فجاء من نصيب سيارات الدفع الرباعى تويوتا RAV4، والتى ظهرت للمرة الأولى من 14 عامًا.

يوضح الجراف التفاعلى التالى مبيعات الطرازات الأعلى مبيعًا خلال العام الحالى وفقًا لتقرير فوكس 2 موف :