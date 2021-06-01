«تويوتا كورولا» الأكثر رواجاً فى مصر

اعتلت «تويوتا كورولا» صدارة مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» فى السوق المحلية، بعدما تمكنت من تسويق 5578 مركبة، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي؛ وذلك بحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت «نيسان صني» فى المرتبة الثانية مسجلة بيع 5011 سيارة، أعقبتها «إم جى 5» فى المركز الثالث بواقع 3954 مركبة.

وحافظت «فيات تيبو» على تمركزها فى المرتبة الرابعة بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا فى مصر، بعدما تمكنت من تسويق 3782 سيارة، أعقبتها «هيونداى توسان» فى المركز الخامس بإجمالى بيع 3558 وحدة.

فى المقابل، تراجعت «كيا سبورتاج» للمرتبة السادسة مسجلة بيع 3432 سيارة، تبعتها «بى واى دى F3» فى المركز السابع بنحو 2013 مركبة.

وحلت «هيونداى إلنترا CN7» فى المرتبة الثامنة بعدما استطاعت بيع 1922 سيارة، تلتها «شيفروليه أوبترا» فى المركز التاسع بواقع 1872 مركبة.

وتمركزت «إم جى ZS» فى المرتبة العاشرة بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية مسجلة نحو 1834 مركبة، خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى.

وحصدت «شيرى تيجو 7» المرتبة الحادية عشر بعدما تمكنت من بيع 1496 سيارة، أعقبتها «نيسان قاشقاي» فى المركز الثانى عشر بنحو 1423 مركبة.

وظهرت «بيجو 3008» فى المرتبة الثالثة عشر بنحو 1390 مركبة، تلتها «هيونداى إلنترا HD» فى المركز الرابع عشر محققة بيع 1331 وحدة.

حصدت «سوزوكى سويفت هاتشباك» المرتبة الخامسة عشر بقائمة السيارات الأكثر مبيعُا فى مصر، بعدما تمكنت من تسويق 1294 مركبة، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي.

بحسب التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، قفزت مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» بنسبة %56 لتسجل 66.7 ألف وحدة خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى، مقابل 42.8 ألف مركبة فى الفترة المقابلة من العام السابق.