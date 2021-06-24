«تويوتا راف 4» تتربع على عرش «الرياضية متعددة الاستخدامات»

حافظت تويوتا RAV4 على تفوقها بسوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات خلال الربع الأول من عام بحصة سوقية تبلغ %3.3 من المبيعات العالمية لتكون بذلك السيارة الأكثر مبيعًا بمبيعات 265.3 ألف وحدة بفارق كبير عن ثانى أفضل سيارة مبيعًا، حيث تم إطلاق هذه السيارة لأول مرة على مستوى العالم فى عام 1994 بأسواق اليابان وأوروبا.

فى المرتبة الثانية بالقائمة حلت هوندا CR-V بحصة %2.6 بعد بيع نحو 208 آلاف سيارة، وتبعتها فى المرتبة الثالثة فولكس فاجن تيجوان بـ 140.1 الف وحدة وبحصة %1.7 وأنتجت تيجوان عام 2007 ولكنها برزت فى الأسواق العالمية مع طرح الجيل الثانى فى عام 2016؛ وفق تقرير لمؤسسة فوكس 2 موف لأبحاث السوق.

وفى المركز الرابع جاءت هيونداى توسان بنحو 129 ألف وحدة وتبعتها هافال H6 التى باعت ما يقارب 115.7 ألف سيارة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى.

فى المركز السادس تمركزت تشانجان CS75 بعد بيع 107 آلاف وحدة، متقدمة على نيسان روج التى حلت فى المرتبة التالية بواقع 96 ألف سيارة تقريبا وتويوتا هايلاندر التى بلغت مبيعاتها 95.3 ألف وحدة تقريبا.

فى المركز التاسع جاءت نيسان قاشقاى التى باعت 93.8 ألف سيارة وتبعتها فى المركز العاشر مازدا CX-5 ببيعها 93.7 الف وحدة.

وفى مصر تبدو خريطة سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات مختلفة عن المشهد العالمى إلى حد ما؛ إذ تصدرت هيونداى توسان قائمة مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم “SUV-C” بعد بيعها 3558 مركبة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، وفق إحصائيات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

فى المرتبة الثانية حلت كيا سبورتاج مسجلة بيع 3432 وحدة، وتبعتها شيرى تيجو 7 فى المركز الثالث بإجمالى بيع 1496 وحدة. وتمركزت نيسان قاشقاى فى المركز الرابع بعد بيع 1423 سيارة، وتلتها بيجو 3008 فى المركز الخامس بواقع 1390 وحدة.

حصدت إم جى HS المرتبة السادسة بواقع 1216 وحدة، وتلتها شيفروليه كابتيفا فى المركز السابع بواقع 1194 مركبة ثم ستروين C5 فى المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من بيع 1114 سيارة، وتبعتها أوبل جراند لاند بنحو 949 مركبة. وجاءت رينو داستر فى المرتبة العاشرة بعدد 870 مركبة.

وضمن فئة السيارات الرياضية صغيرة الحجم “SUV B” بمصر حلت السيارة إم جى ZS فى الصدارة بعدما تمكنت من بيع 1834 مركبة خلال أول 4 أشهر من العام الحالى. وصعدت بيجو 2008 للمرتبة الثانية بعدما حققت بيع 621 مركبة، وتبعتها أوبل كروس لاند فى المركز الثالث بإجمالى 550 وحدة.

وحلت ستروين C3 إير كروس فى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من بيع 334 سيارة، وتبعتها جيب رينيجيد فى المركز الخامس بإجمالى 228 مركبة.

حصدت نيسان جوك المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية صغيرة الحجم بعد بيع 195 سيارة، وتبعتها فيات 500X فى المركز السابع بإجمالى 187 مركبة ثم هيونداى كريتا فى المرتبة الثامنة بعدما حققت بيع 165 سيارة، وتلتها فورد ايكو سبورت فى المركز التاسع بواقع 56 مركبة ثم مازدا CX3 فى المرتبة العاشرة بمبيعات لا تتجاوز 18 مركبة.