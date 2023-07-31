«تويوتا» تناقش مع «الصناعة» فرص تجميع السيارات الكهربائية و«الهايبرد» محليًا

اجتمعت مجموعة «تويوتا» مع ممثلى وزارة التجارة وهيئة التنمية الصناعية خلال الأسبوعين الماضيين، لبحث فرص تجميع السيارات الكهربائية و«الهايبرد» فى مصر، عبر المشاركة فى البرنامج الوطنى لتنمية إنتاج المركبات.

قال مصدر مسئول فى وزارة التجارة والصناعة، إن مجموعة «تويوتا» أبدت اهتمامًا بالتوسع فى مشروع تصنيع طرازاتها محليًا عبر إنتاج السيارات صديقة البيئة كخطوة أولية لنقل تكنولوجيا هذه الفئة إلى مصر.

وأضاف أن تلك الخطوة تأتى ضمن اهتمام الدولة بجذب كبرى شركات السيارات العالمية لعقد شراكات فى مجال تصنيع المركبات الكهربائية والهجينة، والعمل على إحلالها بديلًا للفئات العاملة بأنظمة تشغيل الوقود التقليدي.

وأشار إلى أن «تويوتا» أبدت رغبتها بالمشاركة فى برنامج تنمية صناعة السيارات الذى أطلقته الدولة فى يونيو 2022، ويعتمد على تقديم الدعم الفنى والمالى للمصنعين المحليين.

وأوضح أن الجانب اليابانى عرض خططه الإنتاجية الخاصة بإنتاج الطرازات الكهربائية والهايبرد للاستفادة من التسهيلات والإعفاءات التى ستقدمها الدولة للمنتجين، خاصة حال التوسع خارجيًا عبر توقيع عقود تصديرية.

وأشار إلى أنه تم على هامش الاجتماع استعراض طرازين مرشحين للتجميع المحلى من تويوتا، وهما «كورولا كروس، وبرييوس» فئة الهايبرد العاملة بأنظمة الوقود المزوج (كهرباء وبنزين)، متوقعًا حسم تفاصيل مشروع إنتاج السيارات بعد إعلان اللائحة التنفيذية لمشروع تنمية الصناعة.

وأكد أن وزارة المالية استقرت على تحمل الخزانة العامة للدولة تدبير مخصصات الدعم للبرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، والتى تقدر بنحو 500 مليون جنيه، بحسب البيان المالى لموازنة 2024/2023.

ولفت إلى ترقب الجهات القائمة على المشروع وصول المخصصات لبدء التفعيل والإعلان عن تفاصيل المزايا التى ستمنح للمنتجين.

ويحدد هذا البرنامج حوافز سيتم منحها لمصنعى السيارات على 4 محاور رئيسية، هى نسب المكون المحلى «القيمة المضافة»، وحجم الاستثمارات التى سيتم ضخها على خطوط التجميع، وإنتاج المركبات العاملة بالطاقة النظيفة «الكهرباء، والغاز الطبيعى»، فضلًا عن التصدير للأسواق الخارجية.

يذكر أن مجموعة «تويوتا» تنتج طرازًا واحدًا محليًا هو «فورتشنر» لدى الشركة العربية الأمريكية (AVV) التابعة للهيئة العربية للتصنيع.