«تويوتا» تقود مبيعات السيارات اليابانية للنمو 23% في مصر خلال شهرين (جراف)

قفزت مبيعات السيارات اليابانية المنشأ في السوق المحلية بنسبة 23%، لتسجل إلى 6 آلاف و137 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقارنة مع 4 آلاف و979 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وأظهرت النتائج الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، نمو مبيعات العلامة التجارية “تويوتا”- بمعدل 96.9%- لتصل إلى 2808 سيارة خلال تلك الفترة، مقابل 1426 مركبة في نفس الفترة من العام الماضي.

وتمكنت هوندا اليابانية من تحقيق بيع 51 سيارة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقارنة مع 44 وحدة فى نفس الفترة المقابلة من العام السابق، بنسبة نمو 15.9%.

واستطاعت “سوزوكي” من زيادة مبيعاتها في قطاع سيارات الركوب “الملاكي” ذات المنشأ الياباني، لتصل إلى 274 وحدة خلال الفترة المذكورة، مقابل 39 سيارة فى فترة المقارنة نفسها.

في المقابل، انخفضت مبيعات العلامة التجارية «نيسان» بنسبة 2.9%، إلى 2901 سيارة خلال تلك الفترة، مقارنة مع 2808 في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ويذكر أن شركة “نيسان موتور إيجيبت” تقوم بتجميع سيارات “صني، وسنترا” محليًا فى مصنعها بمنطقة السادس من أكتوبر.

وتراجعت مبيعات ميتسوبيشي بنسبة 38.5%، إلى 91 سيارة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقارنة مع 148 ألف مركبة فى 2019.

في حين، خسرت العلامة اليابانية «مازدا» نحو 50% من إجمالي مبيعاتها في السوق المحلية لتسجل بيع 9 سيارات، مقابل 18 مركبة.

وبحسب «أميك»، سجلت إجمالي العلامة التجارية “لكزس” الفارهة نحو 3 سيارات خلال تلك الفترة، مقابل 4 مركبات فى الفترة نفسها من العام السابق، بنسب تراجع 25%.

في حين لم تتمكن «سوبارو» من بيع أي مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقابل312 سيارة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات العلامات اليابانية قي مصر خلال شهري يناير وفبراير الماضيين:

«تويوتا كورولا» تتصدر مبيعات السيارات اليابانية

اعتلت «تويوتا كورولا» قمة مبيعات سيارات الركوب ذات المنشأ الياباني، بعد أن استطاعت بيع وتسليم 2414 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وحلت «نيسان صني» قي المرتبة الثانية بقائمة مبيعات السيارات اليابانية المنشأ محققة بيع 2126 مركبة، تبعتها «قشقاي» في المركز الثالث التي بلغت مبيعاتها 483 سيارة.

وحصدت سوزوكي التو في المرتبة الرابعة بعد أن تمكنت من بيع وتسليم 260 مركبة، تلتها «نيسان سنترا» في المركز الخامس محققة بيع 227 وحدة.

وتمركزت «تويوتا راش» في المرتبة السادسة بقائمة الطرازات اليابانية الأكثر مبيعًا في السوق المحلية بإجمالي بيع 171 سيارة.

وظهرت تويوتا فورتشنر في المرتبة السابعة بعد أن استطاعت بيع وتسليم 101 مركبة، تلتها «ميتسوبيشي اكسباندر» في المركز الثامن بواقع 80 سيارة.

واحتلت نيسان باترول في المرتبة التاسعة بقائمة مبيعات سيارات الركوب ذات المنشأ الياباني بعد أن حققت بيع 65 مركبة، ثم جاءت «تويوتا كروزر» في المركز العاشر بإجمالي بيع 61 وحدة.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أكثر السيارات اليابانية الأكثر مبيعًا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين: