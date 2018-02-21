تويوتا تقلص نسبة المعادن النادرة فى المحركات الكهربائية

وكالات تسعى تويوتا موتور اليابانية، أكبر شركة سيارات فى آسيا لإنتاج محركات كهربائية، لتقليل نسبة المعادن النادرة %50 عن نسبتها فى المحركات الحالية، وسط مخاوف من حدوث أزمة فى المعروض من هذه المعادن النادرة، التى ازداد استخدامها مع توسع الشركات…

وكالات

تسعى تويوتا موتور اليابانية، أكبر شركة سيارات فى آسيا لإنتاج محركات كهربائية، لتقليل نسبة المعادن النادرة %50 عن نسبتها فى المحركات الحالية، وسط مخاوف من حدوث أزمة فى المعروض من هذه المعادن النادرة، التى ازداد استخدامها مع توسع الشركات العالمية فى إنتاج السيارات الكهربائية.

لكن التقلبات السعرية الحادة التى ظهرت العام الماضى، فى سوق المعادن النادرة، بسبب مصادرة المناجم الصينية غير القانونية، وتوقف العمل فيها جعلت أسعار النيوديميوم تقفز لأكثر من %33، سبتمبر الماضى، ليرتفع سعر الطن إلى أكثر من 600 ألف يوان، غير أنه تراجع هذا الشهر إلى 445 ألف يوان للطن.

وذكرت وكالة بلومبرج، أن شركة تويوتا طورت أجزاء فى المحركات الكهربائية تستخدم نصف كمية المعدن النادر نيوديميوم الذى كانت تستخدمه فى المحركات السابقة، وتوقفت عن استخدام معادن نادرة أخرى مثل التيربيوم و الديسبروسيوم.

وأكدت شركة تويوتا أنها تستخدم معادن نادرة مثل السيريوم واللانثانوم التى تقل تكلفتها 20 مرة قدر تكلفة النيوديميوم، وأنها طلبت من شركات توريد المكونات استخدام هذه العناصر النادرة الرخيصة، فى صناعة المحركات الكهربائية، سواء لقاطرات القطارات الكهربائية، أو للسيارات الكهربائية.

وتتوقع شركة تويوتا ارتفاع الطلب على النيوديميوم، ليتجاوز كثيرا المعروض منه بحلول 2025، الذى تكون فيه الشركة أنتجت محركاتها الجديدة الرخيصة لكل منتجاتها من السيارات، التى تستخدم بطاريات كهربائية، وتستهدف إنتاج أكثر من 5.5 مليون سيارة كهربائية، بحلول 2030 أو %50 من إنتاجها المتوقع من جميع السيارات التقليدية، أو التى تعمل بالوقود المتجدد مثل الهيدروجين،

والهجين، والكهرباء.

ويرى المتحدث الرسمى لشركة تويوتا، أن هناك طلبا على المعادن النادرة مثل الليثيوم، والكوبالت، مع تزايد نمو سوق السيارات الكهربائية، بسبب القوانين المتشددة التى تطبقها الدول المتقدمة، والعديد من البلاد النامية، لا سيما الصين، على الانبعاثات الكربونية، التى انتشرت فى صورة ضباب دخانى فى معظم المدن الصينية الكبرى والصناعية.

ورغم ذلك تعد الصين صاحبة أكبر سوق للسيارات فى العالم، وتتصدر دول العالم فى مبيعات السيارات الكهربائية، وتورد أكثر من %80 من المعادن النادرة على مستوى العالم.

وارتفع حجم مبيعات السيارات الكهربائية المرخصة فى الصين 0.6 مليون وحدة العام الماضى، لتتجاوز حاليا مليون و200 ألف وحدة، بينما زادت مبيعاتها فى السوق الأمريكية بحوالى 195 ألف سيارة، خلال نفس العام لتصل إلى أكثر من 750 ألف وحدة .

كما صعدت مبيعات السيارات الكهربائية فى السوق الألمانية، 54.5 ألف وحدة، لتسجل 93 ألف وحدة، خلال العام الماضى، لكن تتوقع الشركات الألمانية أن يصل مبيعاتها العالمية إلى 25 مليون وحدة خلال 7 أعوام المقبلة.