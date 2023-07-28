تويوتا تعلن ارتفاع مبيعاتها عالميا إلى 4.9 مليون سيارة في النصف الأول

أعلنت تويوتا موتور، عملاقة صناعة السيارات اليابانية، اليوم الجمعة، ارتفاع مبيعاتها بنسبة 5.1%، في النصف الأول من عام 2023، قياسًا بالفترة نفسها من العام الماضي؛ بفضل تخفيف قيود توريد أشباه الموصلات، ولا سيما الطلب القوي في اليابان، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وباعت الشركة نحو 4.9 مليون سيارة على مستوى العالم، في الأشهر الستة الأولى حتى نهاية يونيو، بينها سيارات من علامتها التجارية الفاخرة لكزس، مقارنة بنحو 4.7 مليون في الفترة نفسها من 2022.

وقفزت مبيعات تويوتا في اليابان 33.2% لتصل إلى 878 ألفًا و215 وحدة في الفترة نفسها على أساس سنوي، بينما تراجعت مبيعاتها في الولايات المتحدة 0.7% إلى ما يزيد قليلًا عن مليون سيارة، وانخفضت المبيعات في آسيا نصفًا بالمئة إلى حوالي 1.5 مليون وحدة.

كما باعت تويوتا في يونيو 10191 سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات في أنحاء العالم، بما في ذلك سيارات لكزس، منها نحو 5 آلاف بيعت في الصين.