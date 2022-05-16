«تويوتا» تطيح بـ«كينج لونج» من قيادة «الميكروباص»

بلغ إجمالى عدد مركبات النقل الجماعى «الميكروباص» المرخصة فى مصر، نحو 577 سيارة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أبريل الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، تمكنت العلامة اليابانية «تويوتا» من إزاحة منافستها «كينج لونج الصينية» من صدارة قوائم تراخيص مركبات النقل الجماعى «الميكروباص» فى مصر، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من إجمالى تراخيص تلك الفئة من المركبات بنسبة بلغت 35.2% مسجلة نحو 203 مركبات خلال الشهر الماضى.

فيما تراجعت «كينج لونج» للمرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %23.7 بإجمالى ترخيص 137 ميكروباص، تلتها «جولدن دراجون» فى المركز الثالث بحصة بلغت %23.4 بواقع 135 مركبة.

وحصدت العلامة الصينية «زميكس» المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لمركبات النقل الجماعى «الميكروباص» فى مصر بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %10.2 بإجمالى نحو 59 مركبة.

وحافظت «فوتون» على تمركزها فى المرتبة الخامسة بعدما اقتنصت حصة سوقية %2.4 بإجمالى ترخيص 14 مركبة، أعقبتها «جوى لونج» فى المركز السادس بحصة بلغت %2.1 بواقع 12 ميكروباص.

وظهرت «جينباي» فى المرتبة السابعة بحصة سوقية %2 بعدما تمكنت من تسجيل نحو 11 ميكروباص فى مختلف وحدات المرور خلال تلك الفترة.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية البالغة %1 على الماركات التجارية الأخرى بإجمالى ترخيص نحو 6 ميكروباصات فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

فى سياق متصل، توقع بيشوى عماد، مدير أعمال التطوير فى شركة «فوتون مصر» زيادة مبيعات مركبات النقل الجماعى «الميكروباص» تزامنًا مع اتساع البرنامج التنفيذى لمبادرة إحلال المركبات القديمة «الميكروباص» واستبدالها بفئات تعمل بالغاز الطبيعي.

وكشف عن سعى «فوتون» لبدء مشروع إنتاج وتصنيع طرازاتها محليًا بهدف إمكانية إدارج العلامة الصينية ضمن مبادرة الإحلال خلال الفترة المقبلة.

كان الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، قال – فى تصريحات سابقة – إن الفترة الماضية شهدت تقدم عدد من الشركات المحلية لضم طرازاتها ضمن المركبات المشاركة فى المبادرة. وأوضح أن بعض الجهات المختصة ومن بينها وزارتا «التجارة والصناعة، والبترول» تقومان حاليًا بفحص ودراسة جميع تلك الطلبات بهدف التأكد من مطابقة جميع المواصفات الخاصة بإنتاج وتجهيز المركبات وفقًا للاشتراطات المعتمدة.

كانت الحكومة أعلنت فى وقت سابق عن تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج إحلال السيارات القديمة واستبدالها بفئات مدعمة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعى خلال 3 سنوات، بإحلال 250 ألف سيارة ملاكى وأجرة وميكروباص، بالإضافة إلى تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

حصص العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا لمركبات النقل الجماعى «الميكروباص» خلال أبريل الماضى

العلامة التجارية عدد المركبات المرخصة الحصة السوقية% تويوتا 203 35.2 كينج لونج 137 23.7 جولدن دراجون 135 23.4 زميكس 59 10.2 فوتون 14 2.4 جوى لونج 12 2.1 جينباي 11 2 أخري 6 1

إعداد – المال

المصدر: الإدارة العامة للمرور