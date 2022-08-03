«تويوتا» تشترط على الحاجزين التنازل عن الشكاوى والدعاوى القضائية قبل التسليم

كشف محمد مكارم، أحد متضررى وحاجزى سيارات «تويوتا»، عن قيام الوكيل المحلى للعلامة اليابانية بإلزام الحاجزين التنازل عن الشكاوى المقدمة ضدها فى جهاز حماية المستهلك أو الدعاوى القضائية أمام المحاكم الاقتصادية، وذلك قبل تسليم السيارات.

وأضاف «مكارم» أن مسئولى إدارة «تويوتا إيجيبت» أبلغوا عددًا من الحاجزين أن التسليمات ستكون بالأسعار الجديدة والمختلفة عما هو متفق عليها مسبقًا.

وتابع أن «تويوتا إيجيبت» زعمت أن ارتفاع العملات الأجنبية وزيادة تكاليف الاستيراد من أبرز أسباب تغيير أسعار الحجز، موضحًا أن الوكيل المحلى للعلامة اليابانية قام بتحميل جزء من الزيادات لعدد من حاجزى «بيلتا».

وكانت شركة «تويوتا إيجيبت» أقرت زيادات سعرية بقيمة تصل إلى 50 ألف جنيه لبعض طرازاتها المطروحة داخل السوق المحلية خلال الشهر الماضى.

وقال «مكارم» إن «الوكيل المحلى لـ»تويوتا« تأخر فى تسليم بعض الحاجزين لطرازات »كورولا« بزعم عدم توافر أى كميات من طرازات العلامة اليابانية، واحتجاز شحنات مستوردة من طرازاتها بالموانئ الجمركية».

وأضاف إنه بمخاطبة شركة «الفطيم أوتوموتيف» التى تعتبر من أبرز مساهمى «تويوتا إيجيبت» عبر وسائل التواصل الاجتماعى، للعمل على احتواء أزمة الحاجزين، وتسليم المركبات بأسعار التعاقد مسبقًا، جاء الرد بأن المجموعة الإماراتية أكدت أن الوكيل المحلى ملتزم بتطبيق قرار جهاز حماية المستهلك الخاص بتسليم المركبات للعملاء الذين قاموا بالتعاقد، وسداد قيمة الحجز بالكامل قبل موعد 12 أبريل الماضى، وذلك بناءً على توافر الطراز.

كما أكدت أن «تويوتا إيجيبت» تلتزم برد مقدمات الحجوزات بفائدة %18، على أن يتم احتسابها من تاريخ توريد أول دفعة حتى نهاية مايو الماضى.

يشار إلى أن هناك مجموعة كبيرة من المتضررين والحاجزين قاموا بتحريك دعوى قضائية مجمعة فى المحكمة الاقتصادية ضد شركة «تويوتا إيجيبت» للطعن على القرارات التى اتخذتها الأخيرة الخاصة بعدم التزامها تسليم السيارات للعملاء بأسعار التعاقد مسبقًا، مع إخطارهم برد المبالغ المالية المحصلة عن الحجوزات بفائدة %18.

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، حصدت «تويوتا» المركز الثالث بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لـ«الملاكى» فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 1215 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر يونيو الماضى.