«تويوتا» تستعين بحصيلة الموزعين الدولارية لتمويل واستيراد طرازاتها

استعانت مجموعة «تويوتا مصر» بالحصيلة الدولارية لموزعيها الذين يمتلكون شركات مناطق حرة، بغرض تمويل وارداتها ودخول طرازاتها للسوق المحلية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواجه فيه غالبية الشركات العديد من الصعوبات فى إجراءات الاستيراد والإفراج عن الشحنات الواردة عبر المنافذ الجمركية.

وقال أحد الموزعين المعتمدين لـ«تويوتا» إن الوكيل المحلى للعلامة اليابانية استخدم الحصيلة الدولارية الخاصة بموزعيها المعتمدين من أجل تمويل عملياتها الاستيرادية لبعض الطرازات ومنها «كورولا، وميكرو باص هايس».

وأضاف أن «تويوتا مصر» نفذت عملياتها الاستيرادية ودخول طرازاتها عبر عدد من المناطق الحرة التابعة للموزعين خلال الأسبوعين الماضيين.

وأشار إلى أن تلك الخطوة تأتى فى إطار تفادى «تويوتا مصر» المعوقات التى تواجهها فى الحصول على الموافقات الخاصة بتمويل المركبات الكاملة المستوردة من قبل البنوك، إضافة إلى صعوبة الإفراج عن السيارات الكاملة عبر المنافذ الجمركية.

ولفت إلى أن العديد من وكلاء السيارات اتجهوا لتنفيذ عملياتهم الاستيرادية عبر المناطق الحرة والإفراج عن المركبات المستوردة بأسماء «أفراد» خلال الفترة الماضية فى محاولة للتغلب على القيود والإجراءات الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات «ACI» فضلا عن إمكانية دخول طرازاتهم إلى السوق المحلية.

وتابع: أن آلية دخول السيارات عبر المناطق الحرة تلزم الجهات المستوردة بإعادة تصدير جزء من الكميات الواردة أو الإفراج عنها بنظام «الأفراد» للسماح بدخولها للسوق المصرية.

يشار إلى أن وزارة المالية استثنت السلع الواردة عبر المناطق الحرة من الضوابط والإجراءات الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات التى تلزم جميع الجهات و«الأفراد» بالحصول على الموافقات الحكومية قبل تنفيذ عمليات الاستيراد.

وبحسب البيانات المعلنة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات، حصدت العلامة اليابانية «تويوتا» المرتبة الخامسة بقائمة ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا فى مصر مسجلة نحو 10.5 ألف وحدة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.