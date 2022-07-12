«تويوتا» تستحوذ على 33% من تراخيص «الميكروباص» خلال يونيو

بلغ إجمالى عدد مركبات النقل الجماعي «الميكروباص» المرخصة في مصر، نحو 520 وحدة في مختلف وحدات المرور خلال شهر يونيو الماضى؛ وذلك وفقًا للتقارير الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

استحوذت العلامة اليابانية «تويوتا» على الحصة الأكبر من تراخيص مركبات النقل الجماعي “الميكروباص” بنسبة بلغت 33% مسجلة نحو 172 مركبة خلال الشهر الماضى.

وحلت «كينج لونج» فى المرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة قدرها 28.6% مسجلة نحو 149 ميكروباص، أعقبتها «جولدن دراجون» فى المركز الثالث بحصة بلغت 18.1% بواقع 94 مركبة.

وجاءت «زميكس» في المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لمركبات النقل الجماعي “الميكروباص” مستحوذة على حصة 12% بإجمالى نحو 63 مركبة، خلال تلك الفترة.

وحصدت «جوى لونج» المرتبة الخامسة بحصة 4.8% بإجمالى ترخيص 25 مركبة، تلتها «فوتون» في المركز السادس بحصة 2.1% بواقع 11 مركبة.

فيما توزعت باقي الحصص السوقية البالغة نحو 1.3% على الماركات التجارية الأخرى مسجلة نحو 7 ميكروباصات في مختلف وحدات المرور، خلال الشهر الماضى.