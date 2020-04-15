تويوتا تستحوذ على %74 من إجمالى واردات السيارات اليابانية (جراف)

أظهر تقرير منفذ إسكندرية الجمركى استحواذ «تويوتا» على حصة تصل إلى 74% من إجمالى السيارات اليابانية المنشأ خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل حصتها خلال الفترة نفسها من العام الماضى، والتى بلغت %45.4.

وأشار التقرير إلى نمو واردات «تويوتا» بنسبة تصل إلى %71.3 لتسجل 4071 سيارة بنهاية مارس 2020، مقابل 2376 سيارة مفرج عنها على مدار الفترة ذاتها من العام الماضى.

ويرجع نمو واردات «تويوتا» إلى تطبيق الجمارك فى الأول من يناير من العام الحالى المرحلة الأخيرة من اتفاقية التجارة الحرة التركية،

وتنص الإتفاقية على إعفاء السيارات المنتجة فى تركيا من الرسوم التركية.

وجاءت «نيسان» فى المركز الثانى فى قائمة السيارات اليابانية الأعلى استيرادًا بعد أن استطاعت الإفراج عن 767 سيارة خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 652 وحدة مستوردة خلال العام الماضى، بنمو %17.6.

وتمكنت «نيسان» من تحقيق نمو طفيف فى حصتها الاستيرادية خلال الربع الأول لتصل إلى %13.9 مقابل %12.5 خلال العام الماضى.

وحلت «سوزوكى» فى المركز الثالث فى القائمة بعد نمو وارداتها من السيارات خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس الماضى بنسبة تصل إلى %164.6 بإجمالى 389 سيارة، مقابل 147 وحدة مفرج عنها خلال العام الماضى.

واستحوذت «سوزوكى» على حصة استيرادية تصل إلى %7 من إجمالى السيارات اليابانية المستوردة خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل %2.8 خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

وأشار تقرير منفذ إسكندرية الجمركى إلى احتلال «ميتسوبيشى» المركز الرابع فى القائمة باستيرادها 217 سيارة فقط خلال العام الحالى، مقابل 1239 وحدة مفرج عنها خلال الربع الأول من العام الماضى، بتراجع 82.5%.

وتراجعت حصة ميتسوبشى السوقية من إجمالى واردات السيارات اليابانية المفرج عنها خلال الربع الأول من الحالى إلى %3.9 بعد أن بلغت العام الماضى، %23.7.

وحصدت «هوندا» المركز الخامس فى القائمة بإجمالى 80 سيارة، مقابل 111 سيارة مستوردة خلال العام الماضى، بتراجع %27.9 لتهبط حصتها السوقية إلى %1.4 بعد أن بلغت العام الماضى %2.1.

الجراف التفاعلى التالى يوضح تطور واردات السوق المحلية من السيارات اليابانية خلال الربع الأول من عامى 2019، و 2020

كما يشير الجراف التفاعلى التالى إلى حصة العلامات من إجمالى السيارات اليابانية المستوردة خلال تلك الفترة من عامى 2019 و 2020: