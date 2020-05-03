«تويوتا» تزيح «كينج لونج» من صدارة مبيعات الأتوبيسات في الربع الأول (جراف)

أزاحت العلامة اليابانية «تويوتا» منافستها «كينج لونج» الصينية من صدارة مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها، بعد أن استحوذت على حصة سوقية %25.5 بإجمالى بيع 1792 مركبة، من إجمالى المبيعات خلال الربع الأول من العام الحالي.

بحسب التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت مبيعات الأتوبيسات فى مصر بمختلف فئاتها ارتفاعًا بنسبة %47.8 لتصل إلى 7 آلاف و41 وحدة فى السوق المحلية خلال 3 أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 3498 أتوبيسًا خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

تراجعت العلامة الصينية «كينج لونج» للمرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للأتوبيسات، مسجلة حصة سوقية %23.6 بواقع 1660 مركبة.

جاءت «شيفروليه» فى المرتبة الثالثة التى استحوذت على حصة سوقية %18.3 بعد أن تمكنت من بيع 1288 مركبة، تبعتها «جولدن دراجون» فى المركز الرابع بحصة بلغت %14 محققة بيع 983 وحدة.

حافظت العلامة اليابانية «سوزوكي» على تمركزها فى المرتبة الخامسة، مستحوذة على حصة سوقية %9.2 محققة بيع 647 مركبة.

تمركزت «بريليانس» فى المرتبة السادسة بعد أن اقتنصت حصة سوقية %2.3 التى بلغت مبيعاتها 165 أتوبيس، تبعتها «فيكتوري» فى المركز السابع بحصة بلغت 2.25 بواقع 165مركبة.

حصدت «ميتسوبيشي» المرتبة الثامنة بعد أن استحوذت على حصة سوقية %1.5 محققة بيع 104 مركبات، تبعتها «مرسيدس mcv» فى المركز التاسع بحصة بلغت %0.9 محققة بيع 62 أتوبيسًا.

تمركزت العلامة الصينية «فوتون» فى المرتبة العاشرة مستحوذة على حصة سوقية %0.9 التى بلغت مبيعاتها 61 مركبة.

جاءت «فورد» فى المرتبة الحادية عشر بحصة سوقية %0.7 بعد تمكنها من بيع وتسليم 52 وحدة، تلتها «هيونداي» فى المركز الثانى عشر بحصة بلغت %0.45 بواقع 26 أتوبيسًا.

ظهرت العلامة الصينية «بايك» فى المرتبة الثالثة عشر بقائمة الماركات التجارية الأكثر مببعًا للأتوبيسات التى اقتنصت حصة سوقية %0.3 محققة بيع 22 مركبة خلال تلك الفترة.

احتلت «فولفو» المرتبة الرابعة عشر بعد أن استحوذت على حصة سوقية %0.2 مسجلة بيع 15 أتوبيسًا، فيما استحوذت باقى الماركات التجارية الأخرى على حصة سوقية 1% بإجمالى بيع 4 أتوبيسات خلال الربع الأول من العام الحالي.

يذكر أن مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا شهدت نموًا بنسبة 46.6% لتصل إلى 3767 وحدة خلال 3 أشهر الأولى من العام الحالى ، مقابل 2570 مركبة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

كما صعدت مبيعات الأتوبيسات المستوردة بنسبة %252 لتسجل 3274 مركبة، مقارنة 928 وحدة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للأتوبيسات بمختلف أنواعها خلال الربع الأول من العام الحالي: