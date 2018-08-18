تويوتا تدفع 242 مليون دولار تعويضًا لأسرة طفلين أصيبا باصطدام لكزس

خالد بدر الدينأصدرت محكمة مدينة دالاس فى ولاية تكساس الأمريكية حكمًا فى نهاية الأسبوع الماضى على شركة تويوتا اليابانية بدفع تعويض قدره 242 مليون دولار بعد أن تأكدت من وجود عيوب فى المقاعد الأمامية لسيارة لكزس ES300 الفاخرة موديل عام 2000 تسببت فى إحداث إصابات خطيرة لطفلين أثناء اصطدا

خالد بدر الدين

أصدرت محكمة مدينة دالاس فى ولاية تكساس الأمريكية حكمًا فى نهاية الأسبوع الماضى على شركة تويوتا اليابانية بدفع تعويض قدره 242 مليون دولار بعد أن تأكدت من وجود عيوب فى المقاعد الأمامية لسيارة لكزس ES300 الفاخرة موديل عام 2000 تسببت فى إحداث إصابات خطيرة لطفلين أثناء اصطدام سيارة بها من الخلف عام 2016.

ذكرت وكالة رويترز أن المحكمة اكتشفت أن شركة تويوتا، أكبر منتجة للسيارت فى العالم، أهملت إهمالًا جسيمًا ولم تحذر أصحاب سيارات هذا الموديل بالمخاطر غير المعقولة التى تسببها المقاعد الأمامية عندما تسقط على الركاب، ولا سيما الأطفال الجالسين فى المقاعد الخلفية.

وكان بينيامين ريفيز وزوجته رفعا قضية ضد شركة تويوتا بسبب العيوب فى المقاعد الأمامية التى انهارت ظهورها على طفليهما الصغيرين الجالسين فى المقعد الخلفى عندما اصطدمت سيارة بمؤخرة سيارتهما السيدان مما تسبب فى إصابة ابنتهما البالغة من العمر 5 سنوات وابنهما الذى عمره 3 سنوات بارتطام شديد فى رأسيهما وإصابات أخرى فى مناطق أخرى بالوجه والجسم.

وأكد فرانك بيرنسون محامى أسرة ريفيز إن شركة تويوتا اختارت عن عمد حماية الركاب فى المقاعد الأمامية عن حوادث الاصطدام بأحزمة الأمان ولم تهتم بحماية الركاب فى المقاعد الخلفية.

ووجدت هيئة المحلفين أن المقاعد تسبب أخطارًا شديدة وأن شركة تويوتا فشلت فى تحذير الركاب بهذه المخاطر، غير أن المتحدث الرسمى لشركة تويوتا أعرب عن تعاطفه لعائلة ريفيز واحترامه قرار المحكمة، لكنه أكد إن الإصابات نجمت عوامل مرتبطة أصلًا بالاصطدام وليس بعيوب فى المقاعد ولكنه لم يذكر ما إذا كانت تويوتا ستستأنف الحكم أم لا.