تويوتا تخطط لتصنيع سيارة صغيرة رباعية الدفع فى أوروبا

تخطط شركة تويوتا عملاقة صناعة السيارات اليابانية لإضافة فئة رباعية الدفع عبر تصنيع سيارة جديدة رباعية على نفس المنصة التى استخدمتها لإنتاج سيارة “ياريس” الصغيرة ، وفقا لما ذكره موقع “أوتوموتيف نيوز يوروب”.

ونقل الموقع عن الشركة قولها إن السيارة رباعية الدفع الجديد التي لم يتم الكشف بعد عن اسمها سيتم تصنيعها بجانب سيارات “ياريس” فى مصنع “تويوتا” الكائن فى مدينة فالنسيان، شمالى فرنسا.

وسيستخدم كلا الموديلين “جي إيه-بي”، منصة السيارات الصغيرة التابع لـ “تويوتا”.

وأوضح الموضع أن العلامة التجارية اليابانية قد كشفت النقاب عن الخطوة في فاعلية أقيمت الأربعاء الماضي في العاصمة الهولندية أمستردام ، حيث كانت “تويوتا” تدلى بتفاصيل عن فئتها الهجين الجديدة من سيارة “راف 4” رباعية الدفع.

وستكشف الشركة عن “آر إيه فى 4” في معرض جنيف الدولى للسيارات الذى من المقرر إقامته فى مارس المقبل ، قبل أن يبدأ طرحها للبيع في الأسواق فى ربيع العام 2021.

ومن المتوقع أن تطرح تويوتا الموديل الهجين بنفس مواصفات سيارة “ياريس” الجديدة الهجين الصغيرة ثلاثية الأسطوانات والتي سيتم طرحها للبيع في يونيو هذا العام.

وستطرح الشركة اليابانية سيارة “ياريس” بموديل هجين فقط ، والذي يستخدم بطارية “ليثيوم أيون”.

وكانت الشركة قد أعلنت عن إدخالها تحسينات بنسبة 20% على انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون، والتى من شأنها أن تقلص انبعاثات سيارة “ياريس” بنحو 67 جراما لكل كيلومترا.

وعلاوة على ذلك سُتمسم “ياريس” بمحركى بنزين سعتهما اللترية 1 لترا ، و 1.5 لترا، وستمثل السيارتان ما نسبته حوالى 30% من مبيعات “تويوتا” فى أوروبا بحلول العام 2025 ، بحسب ما ذكرته السيارة اليابانية.