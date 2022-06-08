«تويوتا» تحصد المركز الرابع بقوائم تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر (جراف)

حصدت العلامة اليابانية «تويوتا» المركز الرابع بقوائم تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1115 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال مايو الماضى.

بحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، استحوذت «كورولا» على الحصة الأكبر من سيارات «تويوتا» المرخصة بوحدات المرور، بنسبة بلغت 55.7% بإجمالى نحو 621 مركبة.

وجاءت «بيلتا» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 23.6% بعدما تمكنت من ترخيص 263 سيارة، تلتها «فورتشنر» في المركز الثالث بحصة بلغت 8.9% بواقع 99 مركبة.

وحلت «راش» في المرتبة الرابعة بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا من العلامة اليابانية «تويوتا» مستحوذة على حصة سوقية 6.4% مسجلة نحو 71 وحدة، أعقبتها «تويوتا C-HR» في المركزالخامس بحصة بلغت 2.7% بنحو 30 سيارة.

وحصدت «روميون» المرتبة السادسة بحصة سوقية 1.3% بعدما تمكنت من تسجيل نحو 14 مركبة، تلتها «ياريس» في المركز السابع بحصة قدرها 0.5% بواقع 6 وحدات.

وظهرت «كامري» في المرتبة الثامنة بقوائم تراخيص سيارات «تويوتا» في مصر مستحوذة على حصة سوقية 0.4% بواقع 5 مركبات بمختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

فيما توزعت باقي الحصص السوقية البالغة نحو 0.5% على الطرازات الأخرى المطروحة من «تويوتا» مسجلة نحو 6 مركبات في مختلف وحدات المرور خلال تلك الفترة.

يوضح الجراف التفاعلي؛ أعداد السيارات المرخصة من «تويوتا» بوحدات المرور خلال مايو الماضى: