«تويوتا» تتصدر مبيعات سيارات الركوب في مصر خلال 4 شهور (جراف)

بعد تمكنها من بيع 5.3 ألف مركبة

تصدرت العلامة التجارية “تويوتا” قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع سيارات الركوب “الملاكي” بمختلف فئاتها، مستحوذة على حصة سوقية 12.6% بعد تمكنها من بيع 5.3 ألف مركبة في السوق المحلية، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك“.

واحتدت المنافسة بين “هيونداي” و”نيسان” على المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا، لتحسمها الأولى بفارق 167 مركبة لتستحوذ على حصة سوقية 16.8% بإجمالى بيع 4744 سيارة.

وتراجعت “نيسان” للمرتبة الثانية بعدما أن اقتنصت حصة سوقية 10.7% مسجلة بيع 4577 وحدة، أعقبتها “رينو” في المركز الثالث بحصة بلغت 9.3% محققة بيع 3713 سيارة.

وجاءت العلامة الصينية “ام جي” في المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا مستحوذة على حصة سوقية 7.8% مسجلة بيع 3347 مركبة، تلتها “كيا” في المركز الخامس بحصة بلغت 6.1% مسجلة بيع 2621 سيارة.

وحصدت “شيري” المرتبة السادسة بحصة سوقية 5.9% محققة بيع 2550 وحدة، تبعتها “أوبل” في المركز السابع بحصة بلغت 5.3% بإجمالي بيع 2258 مركبة.

وحلت “شيفروليه” فى المرتبة الثامنة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا مستحوذة على حصة سوقية 5.3% بواقع 2257 مركبة، أعقبتها “بيجو” في المركز التاسع بحصة بلغت 4.4% بإجمالي بيع 1883 وحدة.

وتمركزت “بي واي دي” في المرتبة العاشرة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لسيارات الركوب بعد أن اقتنصت حصة 3.2% مسجلة بيع 1389 مركبة، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي.

وجاءت “سيتروين” في المرتبة الحادية عشر بعد أن استحوذت على حصة سوقية 2.7% بعد أن حققت بيع 1144 وحدة، فيما استحوذ باقي الماركات الأخرى على حصة سوقية 7.1% مسجلة بيع 3022 سيارة، من إجمالي مبيعات سيارات الركوب خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ قائمة العلامات التجارية الأكثر لسيارات الركوب مبيعًا في مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى: