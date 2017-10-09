تويوتا تتصدر العلامات الأغلى بـ 50.1 مليار دولار



شريف عيسى:



أعلنت مؤسسة “إنتير براند” عن احتلال قطاع السيارات المركز الثانى فى قائمة القطاعات الاقتصادية الأغلى قيمة تجارية لعام 2017، بإجمالى 252 مليار دولار، مع العلم أن المركز الأول جاء من نصيب قطاع التكنولوجيا بإجمالى 655 مليار دولار.



وتعد “إنتير براند” من أهم المؤسسات البحثية الأمريكية المتواجدة فى نيويورك التى تستهدف إعداد دراسات فى العديد من المجالات الاقتصادية، بهدف توفير دراسات إستراتيجية تساعد الشركات العالمية فى اتخاذ قرارات تدفع علاماتها التجارية نحو النمو، ويتواجد للمؤسسة 29 مكتباً، فى 22 دولة حول العالم.



كما أن “إنتير براند” هى صاحبة تقارير أغلى العلامات التجارية عالمياً، بالإضافة إلى العديد من التقاير المتعلقة بالعلامات التجارية وتقييمها وتسعيرها. واستمر تصدر “تويوتا” اليابانية قائمة العلامات التجارية الأغلى فى قطاع السيارات بقيمة 50.1 مليار دولار، رغم التراجع الذى أصابها مقارنة بالعام الماضى بنسبة تصل إلى 6%، واقتنصت “مرسيدس” الألمانية الفارهة المركز الثانى بعد نمو قيمة علاماتها التجارية بنسبة 10%، لتصل إلى 49.8 مليار دولار.



واستحوذت “BMW ” المركز الثالث فى صدارة العلامات الأغلى فى قطاع السيارات بقيمة 41.5 مليار دولار، وجاءت هوندا اليابانية فى المركز الرابع بعد أن تمكنت من إحراز تقدم فى قيمتها بـ 3%، لتبلغ حالياً 22.7 مليار دولار.



أما المركز الخامس فجاء من نصيب العلامة الأمريكية “فورد”، والتى شهدت قيمة علاماتها التجارية نمواً بلغ 5%، لتقدر حالياً بـ 13.6 مليار دولار.

ورصدت التقرير مشاركة العلامة الإيطالية “فيرارى” للمرة الأولى فى قائمة العلامات الأغلى من ناحية قيمته التجارية، بنحو 4.9 مليار دولار.



وقال عمرو إسكندرانى، خبير سوق السيارات، إن تقييم العلامات التجارية لدى “إنتير براند” يعتمد فى الأساس على قدرتها على الابتكار والتطوير وميزانيتها المعلنة لتطوير منتجاتها، مؤكداً أن تويوتا على الرغم من تراجع قيمتها لاتزال أكثر مصنعى السيارات ضخاً لأموال واستثمارات فى بحوث التطوير وتسجيل براءات اختراع.



وأشار إلى أن العلامة اليابانية تمتلك أقوى شبكة توزيع منتقاه حول العالم، كما أنها مازالت تحتل المركز الأولى فى قائمة العلامات التجارية فى قطاع السيارات الأكثر مبيعاً حول العالم.



وأشار إلى أن احتلال مرسيدس وBMW للمركزين الثانى والثالث جاء نتيجة النماذج المستقبلية التى تم طرحها خلال المعارض الدولية، بالإضافة إلى الطفرات التى شهدتها صناعة السيارات لكلا العلامتين خلال العام الجارى.



وأشار إلى أن العلامات التجارية الأغلى فى قيمتها التجارية فى إشارة إلى تويوتا ومرسيدس وBMW وهوندا وفورد هم أقل عرضة للأعطال، مقارنة بباقى العلامات التجارية، كما أنهم الأكثر تقييماً فى درجة الاعتمادية.



ويوضح الجدول الأتى أغلى العلامات التجارية فى قطاع السيارات لعام 2017 وفقاً لتقرير “إنتير براند” :