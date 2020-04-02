«تويوتا» تتربع على قمة الملاكى المستورد

بعد استحواذها 15 % من إجمالى مبيعات تلك الفئة

تصدرت العلامة اليابانية تويوتا مبيعات سيارات الركوب الملاكي المستوردة، بعد استحواذها على حصة قدرها %15 مسجلة 2667 وحدة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة التي ارتفعت بنسبة %90 لتحقق بيع 17.7 ألف مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 9.3 ألف وحدة خلال نفس الفترة من العام السابق.

حلت فيات الايطالية فى المرتبة الثانية بالقائمة بعد أن اقتنصت حصة سوقية %13.2 مسجلة بيع 2344 وحدة.

جاءت العلامة الفرنسية رينو فى المرتبة الثالثة مستحوذة على حصة سوقية %10.9، محققة بيع 1929 مركبة.

حلت العلامة الكورية كيا فى المرتبة الرابعة بعد استحواذها على حصة سوقية %10.3، بإجمالى بيع 1825 مركبة.

حلت إم جي الصينية فى المرتبة الخامسة بعد أن اقتنصت حصة قدرها %10.2، محققة بيع 1804 سيارات، تبعتها «هيونداي» فى المركز السادس بحصة %9.3 التى بلغت مبيعاتها 1655 وحدة.

اقتنصت أوبل المرتبة السابعة بالقائمة مستحوذة على حصة قدرها %8.9 بإجمالى بيع 1578 سيارة.

ظهرت بيجو الفرنسية فى المرتبة الثامنة بحصة قدرها %7.1 بعد تمكنها من بيع 1261 وحدة، وتلتها «ستروين» في المركز التاسع بعد استحواذها على حصة %3.5 محققة بيع 620 مركبة.

جاءت «نيسان» في المرتبة العاشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب المستوردة، بعد أن حصدت حصة قدرها %3.1 محققة بيع 548 وحدة.

حلت سوزوكي فى المرتبة الحادية عشرة مستحوذة على حصة سوقية %1.5 مسجلة بيع 274 سيارة، تبعتها «شيفروليه» فى المركز الثانى عشر بحصة %1.3 التى بلغت مبيعاتها 231 وحدة.

وبعد تصدر «تويوتا» مبيعات المستورد ،اقتنصت العلامات التجارية الأخري حصة قدرها %5.6 مسجلة بيع 994 وحدة، من إجمالي مبيعات سيارات الركوب المستوردة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين. المال خاص