تويوتا ايجيبت تطلق طراز لكزس في مصر الفترة المقبلة

سمر السيد تطلق شركة تويوتا ايجيبت، العلامة التجارية "لكزس" في السوق المصرية فى الفترة المقبلة وقال بيان صحفى صادر عن السفارة اليابانية بالقاهرة أن تلك الخطوة جاءت بعد اختيار مصر من أفضل أسواق السيارات في المنطقة. وقال أحمد منصف الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا إيجيبت، بعد توقيع عقد توزيع العلام

سمر السيد

تطلق شركة تويوتا ايجيبت، العلامة التجارية “لكزس” في السوق المصرية فى الفترة المقبلة

وقال بيان صحفى صادر عن السفارة اليابانية بالقاهرة أن تلك الخطوة جاءت بعد اختيار مصر من أفضل أسواق السيارات في المنطقة.

وقال أحمد منصف الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا إيجيبت، بعد توقيع عقد توزيع العلامة التجارية لكزس في مصر، أن المنافسة في سوق السيارات تشتد يوما بعد يوم في مصر، إلا أن العلامة التجارية لكزس بإمكانياتها ومكانتها المعروفة لدى عشاق الطرازات الفاخرة، ستعيد ترتيب الحصص السوقية في السوق المصرية.

وأضاف منصف :” “لكزس” بمختلف طرازاتها ستمثل إضافة حقيقية وقوية لسوق السيارات في مصر، وهو ما يمثل استكمالا لما بدأته تويوتا ايجيبت في توفير طرازات واختيارات متنوعة ومناسبة لتلبي احتياجات مختلف القطاعات والعملاء في مصر”.

ورحب السفير الياباني بالقاهرة، تاكيهيرو كاجاوا، بإعلان شركة تويوتا، بوصفه دليلاً علي تنامي اهتمام الشركات اليابانية بالسوق المصرية الواعدة، كما عبر عن تمنياته بأن مزيد من التطورات سوف تتوالي كنتيجة لتطور العلاقات الثنائية الهامة بين مصر واليابان، والتي دخلت مرحلة جديدة.

يشار إلى أنه تم انشاء خط تجميع السيارة تويوتا فورتشنر، احدى طرازات تويوتا ايجيبت بالهيئة العربية للتصنيع في عام 2012 باستثمارات بلغت 8.5 مليون دولار أمريكي ، و تم تدشين خط تجميع الجيل الجديد من تويوتا فورتشنر في يوليو العام الماضى .

و بلغ عدد الشركات المؤسسة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لدولة اليابان 65 شركة، وتساهم هذه الشركات في رأس المال المصدر بـ303.2 مليون دولار بخلاف 500 مليون دولار استثمارات في مجال البتروكيماويات.

ووفقا للتوزيع القطاعي بحسب هيئة الاستثمار، تعمل 18 شركة يابانية في القطاع الصناعي و26 شركة في القطاع الخدمي و3 شركات في القطاع التمويلي و9 شركات في القطاع الإنشائي بالاضافة الى عدد من الشركات الاخرى بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و القطاع الزراعي والسياحة.