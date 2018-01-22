تويوتا ايجيبت تستورد فئة جديدة لتعزيز مبيعات كورولا

شريف عيسى طرحت شركة تويوتا ايجيبت اليوم فئة جديدة من طراز كورولا بمواصفات فنية وقياسية أقل بهدف توفيرها بأسعار منافسة، بسعر 315 ألف جنيه بهدف تعزيز مبيعات تلك السيارة التى شهدت ارتفاعات كبيرة.وأشار مصدر بالشركة إلى أن تويوتا ايجيبت أجرت اتفاقاً مع مصانع الشركة الأم بتركيا على تقليل الكمليات

شريف عيسى

طرحت شركة تويوتا ايجيبت اليوم فئة جديدة من طراز كورولا بمواصفات فنية وقياسية أقل بهدف توفيرها بأسعار منافسة، بسعر 315 ألف جنيه بهدف تعزيز مبيعات تلك السيارة التى شهدت ارتفاعات كبيرة.

وأشار مصدر بالشركة إلى أن تويوتا ايجيبت أجرت اتفاقاً مع مصانع الشركة الأم بتركيا على تقليل الكمليات التى تتمتع بها الفئة الأولى من كورولا، بهدف توفير طراز اسعاره ملائمة نسبياً، حيث تم التخلى عن الجنوط سبور بالسيارة الجديدة، بالإضافة إلى الزجاج الفاميه، ووالزجاج الكهربائى الخلفى.

وأكد المصادر أن مصانع تويوتا العالمية بتركيا تتيح لوكلاء العلامة التجارية تعديل الكمليات التى يرغبها فى السيارة، خاصة وان خطوط الإنتاج تتيح توفير السيارة مكونه من شاسيه، ومحرك، وبادى، على ان يتولى الوكيل تحديد باقى مكونات السيارة وفقاً لخططه التسويقية، والسعرية للطرازات المنافسة له.

وكشف عن امتداد قوائم الإنتظار على تلك الفئة من السيارات لمدرة شهرين، مع العلم انها الطراز مدعومة بمحرك سعة 1.6 لتر، بقوة 122 حصان، بناقل حركة اتوماتيك CVT، بنظام فرامل ABS+BA+EBD.

وسعرت تويوتا ايجيبت الفئة الثانية من العلامة اليابانية بقيمة 355 ألفاً، فيما بلغ سعر الفئة الثالثة من كورولا 415 ألفاً، فيما قدر سعة الفئة الأعلى منها 463 ألف جنيه وستعمل الفئة الجديدة على منافسة بعض السيارات الكورية واليابانية المجمعة محلياً والتى من بينها هيوانداى النترا hd ونيسان سنترا.