تويوتا إيجيبت تكشف عن كورولا 2018

أحمد شوقيتدشن شركة شركة تويوتا إيجيبت غدًا موديل 2018 من طراز كورولا على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017 في نسخته الرابعة والعشرين.وتتضمن قائمة السيارات التي ستقدمها تويوتا لزوار المعرض طرازي: فورتشنر وYaris HRV الهاتشباك.وأوضح مصدر بالشركة أن العلامة التجارية تس

أحمد شوقي

تدشن شركة شركة تويوتا إيجيبت غدًا موديل 2018 من طراز كورولا على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017 في نسخته الرابعة والعشرين.

وتتضمن قائمة السيارات التي ستقدمها تويوتا لزوار المعرض طرازي: فورتشنر وYaris HRV الهاتشباك.

وأوضح مصدر بالشركة أن العلامة التجارية تستقبل الدورة الحالية للمعرض بمنتجاتها الجديدة ضمن خطتها التسويقية الرامية إلى زيادة حصتها السوقية مضيفًا أنه سيتم الإعلان غدًا عن كافة التفاصيل المتعلقة بفتح أبواب الحجز للسيارات ومواعيد التسليم والأسعار.

وأشار إلى أن الشركة تتبنى خطة للتوسع في إقامة مراكز الخدمة للوصول إلى العملاء في مختلف المحافظات.