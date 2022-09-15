«تويوتا إيجيبت» تعلن زيادات جديدة في أسعار سيارات «راش» خلال سبتمبر.. تعرف على التفاصيل

أعلنت شركة «تويوتا إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامة اليابانية في مصر، عن زيادة أسعار سيارات تويوتا راش بقيمة بلغت 40 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال سبتمبر الحالي.

وارتفعت أسعار سيارات تويوتا راش الفئة الأولي «F/O» إلى 440 ألف جنيه، بدلًا من 410 آلاف سابقًا.

وصعدت أسعار طرازات «راش» الفئة الثانية «H/L» إلى 470 ألف جنيه، مقابل 430 ألف.

وينتمي طراز «راش» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، سعة (7 مقاعد)، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 103 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 136 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «تويوتا»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الخلفى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 13 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات تويوتا راش

تقدم سيارات «تويوتا راش» موديل 2022- الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، وبرنامج التوزان الإلكتروني، وحساسات ركن خلفية».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات «مصابيح ضباب أمامية مدعمة بإضاءة LED، والنظام الذكي لركن السيارة، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وكاميرا خلفية، ومكيف هواء أتوماتيك، وجنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من «عدد 6 مكبرات صوتية- بلوتوث- DVD، ومدخل- USB وغيرها».

وتقدم سيارات تويوتا راش – الفئة الثانية- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، من بينها «جنوط رياضية 17 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وعدد 8 مكبرات صوتية، وغيرها».