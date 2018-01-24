تويوتا إيجيبت تطرح موديلات لكزس فبراير المقبل

شريف عيسىتخطط تويوتا إيجيبت، لبدء طرح طرازات «لكزس» الفارهة بحلول فبراير المقبل، عقب الانتهاء من استكمال عمليات تطوير مركزها المتكامل بالتجمع الخامس، الذى يضم صالة عرض، ومركز لخدمات ما بعد البيع والصيانة.لجأت الشركة لجأت فى نوفمبر الماضى، إلى تخصيص جزء من مركزها المتكامل لتويوتا، ال

شريف عيسى

تخطط تويوتا إيجيبت، لبدء طرح طرازات «لكزس» الفارهة بحلول فبراير المقبل، عقب الانتهاء من استكمال عمليات تطوير مركزها المتكامل بالتجمع الخامس، الذى يضم صالة عرض، ومركز لخدمات ما بعد البيع والصيانة.

لجأت الشركة لجأت فى نوفمبر الماضى، إلى تخصيص جزء من مركزها المتكامل لتويوتا، المقام بجوار كايرو فيستيفال لصالح العلامة التجارية الجديدة، لعرض طرازاتها جنباً إلى جنب مع تويوتا، بعد تمكنها منذ قرابة عامين من توقيع عقد توزيع منتجات لكزس فى مصر، من طرازات ومراكز خدمة وقطع غيار.

قال مصدر، إنه من المقرر بدء وصول الدفعة الأولى من طرازات لكزس لميناء الإسكندرية نهاية يناير الجارى، تمهيداً لإنهاء عمليات الإفراج الجمركى عنها، وطرحها رسمياً بالسوق خلال الشهر المقبل.

أشار المصدر إلى أن لكزس لها إدارة منفصلة عن تويوتا، مؤكداً أن استمرار إمكانية تلقى مراكز تويوتا لصيانة سيارات العلامة التجارية الأخرى فيما يتعلق بالصيانات المعتادة، فيما يتولى مركز لكزس المقرر افتتاحه توفير خدمات الصيانة .

عن الطرازات المقرر طرحها، قال إن الاتفاق بين تويوتا إيجيبت ولكزس الأم ينص على طرح الطرازات السيدان أو الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، أو الكوبيه، التى تتناسب محركاتها مع طبيعة الوقود المتواجدة بمصر.

ومن المتوقع أن تطرح 3 طرازات من فئة السيدان؛ IS، وES، وGS، كما أنه من المتوقع طرح 4 طرازات من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات؛SUV NX، وRX، وGX، وLX، أما من فئة الكوبيه تطرح سيارتين؛ RC، وLC.

أشارت إلى أن تويوتا إيجيبت على مدار الأعوام الماضية تولت توفير سيارات لكزس عبر الطلب الخاص، كما تولت مراكز صيانتها توفير خدمات ما بعد البيع.

طبقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة فوكس تو موف الأمريكية لأبحاث السيارات، احتلت لكزس المرتبة الثالثة والأربعين فى قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً على الساحة العالمية خلال 2017، بعد تمكنها من بيع 649 ألفاً، و797 سيارة، بتراجع عن 2016 بنسبة %4.6.