تويوتا إيجيبت تطرح الجيل الثاني من فورتشنر اﻷسبوع المقبل

شريف عيسى علمت "المال" من مصادرها بسوق السيارات انتهاء تويوتا إيجيبت بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع AAV من اختبار الجيل الثانى الجديدة كليا من فورتشنر تمهيدا لطرحها رسميا منتصف اﻷسبوع المقبل. وأشارت المصادر والتى فضلت عدم ذكر اسمها إلى أنه كان من المقرر طرح فورتشنر الجديدة خلال مارس الما

شريف عيسى

علمت “المال” من مصادرها بسوق السيارات انتهاء تويوتا إيجيبت بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع AAV من اختبار الجيل الثانى الجديدة كليا من فورتشنر تمهيدا لطرحها رسميا منتصف اﻷسبوع المقبل.

وأشارت المصادر والتى فضلت عدم ذكر اسمها إلى أنه كان من المقرر طرح فورتشنر الجديدة خلال مارس الماضى، إلا أن عددا من المعوقات تسببت فى إرجاء عرضها والتى من بينها إرجاء انطلاق فاعليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات “أوتوماك – فورميلا”، وتوافر كميات من الجيل السابق لدى الوكيل والموزعين.

وتابع : أن تويوتا ايجيبت قررت ارجاء عملية الطرح لحين اﻹنتهاء من بيع مخزون الوكلاء منها، مؤكداً على ان فورتشنر الجديدة ستتوافر بمحركين اﻷول رباعي الأسطوانات بسعة 2.7 لتر قوة 164 حصانًا بناقل حركة أوتوماتيكي سداسى السرعات، أما الخيار الثانى فهو محرك سداسى أسطوانات على شكل Vبسعة 4.0 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي ست سرعات بقوة 235 حصانًا.

وتوقعت المصادر ان يصل سعر فورتشنر الجديدة قرابة المليون جنيهاً، فى ظل ارتفاع تكلفة استيراد المكونات وارتفاع قيمة الدولار الجمركى، مؤكداً على ان انتاج السيارة يتم حالياً على بصورة جيدة فى ظل توافر المكونات.

ومن جانبها، أعلنت تويوتا إيجيبت عن افتتاح خط تجميع الجيل الجديد من تويوتا فورتشنر فى مصر فى العاشر من يوليو الجارى، بحضور أحمد منصف، الرئيس التنفيذى للشركة، ووزير التجارة واﻹستثمار، والفريق عبدالعزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وأرجعت المصادر تأخر تجميع الجيل الجديد من فورتشنر رغم طرحها فى دول الخليج وعدد من الدول العربية منذ قرابة عام ونصف، إلى اعتماد السوق المصرى على تجميع، باﻹضافة إلى تأخر ترتيب مصر فى قائمة الدول التى تمدها اليابان بالمكونات لبدء عمليات التجميع بداخلها.

وظهرت “فورتشنر” للمرة الأولى على الساحة العالمية عام 1998، ولم تكن تسمى بهذا الاسم، واعتمدت تويوتا موتورز العالمية على “هايلاكس بيك آب” فى إنتاج الطراز الجديد للأسواق الآسيوية.

وكانت استراتيجية تويوتا العالمية، حين اعلنت عن تصميم تلك السياراة هو سد احتياجات الأسواق من السيارات العائلية المنتمية للفئة السعرية المتوسطة، والمتمتعة فى الوقت ذاته بالقدرات الهائلة المناسبة للطرق الوعرة.

وحينما ظهرت للمرة الأولى عالمياً أطلق عليها تويوتا Sport Rider، إلا أنه فى 2005 قدمت فى إحدى المعارض العالمية، تحت مسمى “فورتشنر” التى تعنى رقم 4 باللغة اليابانية.

وبلعت مبيعاتها خلال الطرح الأول لها على الساحة العالمية، ما يقرب من 50 ألف سيارة، لتصل حالياً إلى ما يقرب من 200 ألف وحدة مباعة، مع امتدادها من الأسواق الآسيوية إلى الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، ثم إلى العديد من المناطق الأخرى بما فى ذلك أستراليا.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “اميك”، تراجعت مبيعات فورتشنر خلال الشهور اﻷربعة اﻷولى من العام الجارى بنسبة بلغت 226 سيارة، مقارنه بمبيعات الفترة ذاتها من العام الماضى والتى بلغت 577 سيارة، بتراجع قدرت نسبته بـ 60.8%.

وخلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2017، تمكنت تويوتا إيجيبت من بيع 178 سيارة فورتشنر والمزودة بمحرك سعة 4 لترات، فيما بلغت مبيعات الفئة المزودة بمحرك 2.7 لتر 48 سيارة، وخلال 2016، تمكنت تويوتا ايجيبت من بيع 1384 سيارة فورتشنر، منها 1112 وحدة مدعومة بمحرك 4 لتر، و272 سيارة مزودة بمحرك 2.7 لتر.