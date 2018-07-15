«تويوتا إيجيبت» تشترط على موزعيها استلام «C-HR» و«فورتشنر» مع «كورولا»

المال-خاص اشترطت شركة «تويوتا إيجيبت» على شبكة موزعيها استلام حصة من سيارتيها « C-HR» و«فروتشنر» لتسليمهم حصة مقابلة من «تويوتا كورولا» التى تباع فى السوق بأسعار تتجاوز الأسعار الرسمية بأكثر من 30 ألف جنيه.وقال أحد موزعى سوق السيارات إن الوكيل

المال-خاص



اشترطت شركة «تويوتا إيجيبت» على شبكة موزعيها استلام حصة من سيارتيها « C-HR» و«فروتشنر» لتسليمهم حصة مقابلة من «تويوتا كورولا» التى تباع فى السوق بأسعار تتجاوز الأسعار الرسمية بأكثر من 30 ألف جنيه.

وقال أحد موزعى سوق السيارات إن الوكيل قد لجأ إلى هذا الإجراء نتيجة رغبة بعض الموزعين فى قصر حصصهم على «تويوتا كورولا» فقط لتحقيق أرباح كبيرة من ورائها نتيجة لارتفاع الطلب عليها، مقارنة بالسيارات الأخرى، فضلًا عن أنها تباع فى السوق بـ «أوفر برايس» مرتفع.

و«الأوفر برايس» هوالفرق بين السعر الرسمى للسيارة والسعر الفعلى لها.

وأوضح أنه نتيجة لركود الطلب عليها؛ فإن «تويوتا C-HR» تباع بخصومات تصل إلى 70 ألف جنيه، فيما تباع «تويوتا فورتشنر» بخصومات تبلغ 40 و60 ألفا.

وأشار إلى أن «تويوتا كورولا» تباع بسعر 345 و350 ألف جنيه للفئة الأولى من النسخة الأوتوماتيك التى تقدر أسعارها بـ 317 ألفا حسب القوائم السعرية لتويوتا؛ فيما تباع الفئة الثانية التى تقدر أسعارها الرسمية بـ 357 ألفا بنحو390 و395 ألفا.

ولفت إلى أن وكيل تويوتا يربط بين مختلف الطرازات عند توزيع الحصص على الموزعين بغرض تنشيط مبيعات الطرازات الراكدة؛ خاصة أن الموزعين يعتمدون على «كورولا» لتعويض خسائرهم من الطرازات الأخرى، وضمان هامش أرباح.

وأوضح أحد موزعى تويوتا أن الوكيل لا يجبر الموزعين على استلام السيارات بهذه الطريقة، لكنه فى الوقت نفسه لا يمكنه تسليم السيارات النادرة فى السوق، والتى تشهد «أوفر برايس« على مبيعاتها إلى الموزعين دون غيرها.

وأضاف أن البديل عن هذه السياسة هورفع أسعار «تويوتا كورولا» لتصل إلى مستويات «الأوفر برايس» أوخفض أسعار السيارات الأخرى؛ لتلقى رواجًا فى السوق.

وأكد أن الوكيل يسعى من وراء هذه السياسة إلى عدم المساواة بين الموزعين النشطين فى البيع والذين لا يرفضون استلام حصص من جميع الطرازات من جهة وغيرهم من الموزعين الراغبين فى استلام الطرازات التى تلقى رواجًا فى السوق من جهة أخرى.

وأشار إلى أن الوكيل يلجأ إلى سياسة أخرى لتنشيط مبيعات الطرازات الراكدة من خلال زيادة قيمة الخصومات كلما ازدادت مشتريات الموزع من السيارة، والعكس صحيح أيضًا.

وأرجع الموزع ظاهرة «الأوفر برايس« وكذلك الخصومات إلى عدم التوازن بين المعروض والطلب من مختلف الطرازات؛ فالسيارات التى يزداد الطلب عليها مقارنة بالمعروض تشهد زيادة فى الأسعار، مقارنة بالمستويات الرسمية؛ فى حين أن السيارات التى تشهد رواجًا فى المعروض وانكماشًا فى الطلب تشهد خصومات كبيرة رغبة فى التخلص من مخزونها.