«تويوتا إيجيبت» تسلم الحاجزين بالسعر الجديد.. وعملاء: القرار مخالف لـ«حماية المستهلك»

قال محمد مكارم، مدير قطاع متناهى الصغر بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني، أحد حاجزي «تويوتا كورولا»، إن شركة «تويوتا إيجيبت» قامت بإبلاغ مجموعة كبيرة من حاجزي بعض طرازات العلامة اليابانية بتسليم المركبات بالسعر الجديد دون الالتزام بأسعار التعاقد المبرمة مسبقًا مع العملاء.

ووصف مكارم قرار «تويوتا إيجيبت» بتسليم الحاجزين بالسعر الجديد قائلًا: “القرار غير عادل وليس منصفًا، كما أنه مخالف للقرارات المعلنة عن جهاز حماية المستهلك الخاصة بسياسات البيع والتسعير”.

كان جهاز حماية المستهلك قد أعلن – في وقت سابق- عن إلزام جميع وكلاء وموردي السيارات بتسليم الحاجزين بأسعار التعاقد المبرمة مسبقًا مع العملاء، مع عدم إضافة أي مبالغ مالية على السعر الرسمي المعلن فى موعد الحجز.

وأكد مكارم أن النسبة الأكبر من حاجزي سيارات “تويوتا” رفضوا تلك القرارات التى اتخذتها شركة “تويوتا إيجيبت” الخاصة بتسليم المركبات بالسعر الجديد مع تحميلهم زيادات سعرية على حجوزات التعاقد المبرمة مسبقًا.

وأضاف أن إدارة شركة “تويوتا إيجيبت” رفضت المقترح المقدم من قبل عدد من الحاجزين الذى يتمثل في سداد قيمة الحجوزات بالكامل مع إمكانية الدخول في قوائم الانتظار لمدة تصل إلى 3 أشهر أخرى، بالإضافة إلى الدخول في مفاوضات مع الوكيل حول إمكانية تحمل جزء من الزيادات السعرية التى طرأت على تكاليف الاستيراد.

وأشار إلى أن الوكيل المحلي للعلامة اليابانية يقوم حاليًا بتسليم الحاجزين الذين وافقوا على سداد قيمة حجز السيارة على السعر الجديد فقط، مع عدم تسليم العملاء الذين يمتنعون عن دفع أي مبالغ إضافية على حجوزات التعاقد المبرمة مسبقًا.

وتابع: “هناك عدد كبير من متضرري وحاجزي سيارات تويوتا قاموا بالتواصل مع عدد من مسؤلي جهاز حماية المستهلك بهدف التدخل والعمل على احتواء أزمة تعنت الوكيل المحلي لـ”تويوتا” وتسليم الحاجزين بالسعر الجديد للسيارات بمختلف فئاتها”، مطالبًا بضرورة قيام شركة “تويوتا إيجيبت” بالتفاوض مع العملاء والعمل على إيجاد حلول مرضية لكلا الطرفين.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت توافد العديد من حاجزى سيارات «تويوتا» على فروع الوكيل المحلى للاحتجاج على القرارات التى أعلنها بشأن رد المبالغ المالية المحصلة عن حجوزات التعاقد بفائدة 18% للعملاء الذين لم يقوموا بسداد قيمة المبالغ المقررة عن شراء المركبات بالكامل قبل موعد 12 أبريل الماضى.

وأعلنت النسبة الأكبر من حاجزي طرازات «تويوتا» -عبر مواقع وجروبات التواصل الاجتماعي- رفضهم للقرارات التى أعلنتها شركة «تويوتا إيجيبت» الخاصة برد المبالغ المالية الخاصة بالحجوزات، كما أكدوا ضرورة تسليم الوكيل المحلى للمركبات للعملاء بأسعار التعاقد المتفق عليها.

بحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، احتلت «تويوتا» المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لسيارات الركوب «الملاكي» مستحوذة على حصة سوقية 8.5%، بإجمالى بيع 5818 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى.

فى المقابل، حصدت «تويوتا» المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب «الملاكي» في مصر، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 7503 مركبات خلال أول 5 أشهر من العام الحالى؛ وفقًا للتقارير الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.