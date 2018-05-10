تويوتا إيجيبت تستهدف بيع 12500 سيارة

خالد بدر الدين: أكد أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "تويوتا إيجيبت" أن مجموعته تستهدف بيع حوالى 12500 سيارة في مصر خلال العام الحالي، مقارنة مع 10526 سيارة في 2017 بزيادة 18.7 % .وقال خلال مقابلة مع وكالة "رويترز" إن مجموعته ستطلق اليوم الخميس، لأول مرة في مصر السيارة "لكزس"

خالد بدر الدين:



أكد أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات “تويوتا إيجيبت” أن مجموعته تستهدف بيع حوالى 12500 سيارة في مصر خلال العام الحالي، مقارنة مع 10526 سيارة في 2017 بزيادة 18.7 % .

وقال خلال مقابلة مع وكالة “رويترز” إن مجموعته ستطلق اليوم الخميس، لأول مرة في مصر السيارة “لكزس” الفارهة من خلال طرازين أحدهما دفع رباعي والآخر “سيدان” على أن يتبعهما فيما بعد سيارات من فئة أقل وحصلت المجموعة أيضا على توكيل لزيوت محركات السيارة “لكزس” لنحافظ على صيانة تلك السيارة.



وأضاف تصل إلى 34 عاما، أن الحصة السوقية لمجموعته في مصر تبلغ ما بين 8 % و 9 % من سوق السيارات في مصر، و نستهدف زيادة الحصة السوقية إلى 10 % هذا العام بإذن الله .

وأشار “منصف” الذي يعمل في تويوتا إيجيبت منذ أكتوبر 2009 إلى أن مبيعات مجموعته شكلت 54 % من مبيعات “تويوتا” في دول شمال أفريقيا خلال 2017 .

وأوضح أن مجموعته استثمرت نحو 17 مليون دولار في مصر منذ 5 سنوات، متابع : ” نجمع السيارة “تويوتا فورتشنر” في مصر من خلال الهيئة العربية للتصنيع، وندرس حاليا تجميع سيارة أخرى في مصر من خلال الهيئة العربية للتصنيع، لكن لن يتم تنفيذ ذلك قبل عامين”.

وأشار إلى أن مجموعته التي يعمل بها نحو 700 موظف وعامل لديها 54 فرعا للصيانة والمبيعات وقطع الغيار.. سنفتتح هذا العام فرعا جديدا في مدينة شرم الشيخ وآخر في دمياط.

وتابع : “ندرس حاليا إقامة مركز صيانة في برج العرب بجانب تجميع الصندوق الخلفي للشاحنات الصغيرة… لدينا أرض كبيرة هناك انتهينا من تجهيز البنية التحتية الخاصة بها”.

وقال “منصف” الذي عمل نحو 19 عاما في “جنرال موتورز” الأمريكية إن سوق السيارات في مصر هبطت منذ 2014 وحتى الآن بنحو 53 % بسبب عدم استقرار الوضع الأمني وارتفاع الأسعار.

و الآن هناك أمان واستقرار سياسي واقتصادي في مصر ولذا العملاء بدأوا يتقبلون الأسعار الجديدة الموجودة في السوق… متفائلون بأن السوق ستنمو وتستعيد أرقامها السابقة خلال أربع سنوات”.

وتعمل “تويوتا” في مصر من خلال عدة علامات تجارية أشهرها “تويوتا كورولا” و”تويوتا ياريس” و”تويوتا فورتشنر” و”تويوتا افانزا” و”تويوتا أوريس”.

