تويوتا – إيجيبت تستهدف بيع 11 ألف سيارة بنهاية العام

شريف عيسى:تستهدف شركة "تويوتا إيجيبت"، بيع 11 ألف سيارة بنهاية العام الجارى من الملاكى والتجارى، وذلك بعد أن تراجعت مبيعاتها فى السوق المحلية خلال العام الماضى، تأثرا بتحرير سعر الصرف، وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.وأعلن ذلك أحمد منصف، المدير التنفيذى للشركة، أن مبيعات ومستهدفات شركت

شريف عيسى:

تستهدف شركة “تويوتا إيجيبت”، بيع 11 ألف سيارة بنهاية العام الجارى من الملاكى والتجارى، وذلك بعد أن تراجعت مبيعاتها فى السوق المحلية خلال العام الماضى، تأثرا بتحرير سعر الصرف، وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وأعلن ذلك أحمد منصف، المدير التنفيذى للشركة، أن مبيعات ومستهدفات شركته، قد شهدت تراجعاً تأثراً بالقرارات الاقتصادية الصادرة 3 نوفمبر 2016.

وقال – فى حواره مع “المال” على هامش فاعليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات “أوتوماك – فورميلا” – إن سوق السيارات واجهت العديد من التحديات على مدار العامين الماضيين ، والتى تسببت فى تراجع مبيعاتها بنهاية 2016 بنسبة 30 % ، كما أن استمرار وتيرة التحديات والصعوبات أدت إلى هبوط أدائها خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجارى، بنسبة %42 وفقاً للتقديرات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك.

وأوضح أنه على الرغم من الصعوبات التى تواجه العلامة اليابانية خلال الفترة الراهنة، فإنها لاتزال تحتل المرتبة الأولى فى صدارة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً للملاكى المستورد بحصة سوقية تصل إلى %15.

وتابع: مبيعات «تويوتا» شهدت تراجعاً بنسبة مقاربة للتراجع الذى أصاب سوق السيارات، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف، وتداعياته من تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، تسبب فى انخفاض القوة الشرائية، لاسيما بعد الارتفاعات الكبيرة فى أسعار جميع أنواع السيارات.

وأشار إلى أن انخفاض القوة الشرائية بعد الزيادات السعرية دفع “تويوتا إيجيبت” إلى خفض حصصها الاستيرادية بنسبة %30، لتجنب تكدس طرازات العلامة التجارية، وإحداث توزان بين العرض والطلب.

وأكد أن تراجع مبيعات “تويوتا” وحصصها الاستيرادية لن يدفعها لوقف استيراد أى من طرازاتها المتواجدة بالسوق المحلية.

ولفت إلى أن سوق السيارات بدأت فى التعافى وتحسن أداء مبيعاتها خلال الربع الأخير من العام الجارى، مرجعاً ذلك إلى تقبل المستهلك للآثار الناجمة عن الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية التى تتبعها الحكومة، بالإضافة إلى استيعابها للأسعار المعلنة من الوكلاء والموزعين.

وبسؤاله، حول مدى إمكانية تجميع طرازات جديدة للعلامة التجارية محلياً، قال “منصف” إنه بالفعل لدى “تويوتا إيجيبت” خطة لتجميع أحد طرازاتها مستقبلاً إلا أنها لاتزال فى طور المباحثات ودراسات الجدوى.

وكشف عن استهداف “تويوتا إيجيبت” ضخ استثمارات جديدة خلال العام المقبل لتدشين مراكز خدمة وصالات عرض فى كل من دمياط وشرم الشيخ، مؤكداً استمرار العمل بمركز برج العرب المتكامل، والمتوقع افتتاحة خلال النصف الأول من 2019.

واستبعد إمكانية تدشين “تويوتا إيجيبت” لصالات عرض «Trade In» الفترة المقبلة لبيع طرازات العلامة اليابانية المستعملة، على الرغم من توجه شريحة من المستهلكين لشرائه بعد ارتفاع أسعار «الزيو».

يذكر أن “تويوتا إيجيبت” قد شاركت خلال معرض “أوتوماك – فورميلا” بالجيل الثالث الجديد كلياً من “ياريس هاتش باك”، بموديلين مختلفين، الأول سعة 1 لتر بقوة 68 حصاناً، والآخر بمحرك سعة 1.5 لتر بقوة 110 حصان، والذى يطرح للمرة الأولى محلياً.

وتضمن جناح “تويوتا كورولا” موديل 2018، والجيل الثانى من “فوتشنر” والذى كشف النقاب عنها رسمياً فى يوليو الماضى، وطرازات “CH-R”، “وأفاترا”، و”ياريس سيدان”.

تجدر الإشارة إلى أن مبيعات “تويوتا إيجيبت” قد بلغت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجارى5820 سيارة، مقارنة بـ7521 سيارة للفترة المقابلة من العام الماضى، بتراجع %22.6، وفقاً لتقديرات “أميك”.

وقد شهدت مبيعات “تويوتا” العديد من التطورات خلال السنوات الخمس الماضية، ففى عام 2013 بلغ إجمالى مبيعات العلامة اليابانية 18 ألفاً، و772 وحدة، وفقاً لتقديرات “أميك”، أما فى 2014 فقد تمكنت من بيع 26 ألفاً، و310 سيارات مسجلة أعلى مبيعات لها بالسوق المحلية.

وفى عام 2015، بلغ إجمالى مبيعات “تويوتا” 23 ألفاً، و5 سيارات، أما فى 2016 تمكنت العلامة التجارية من تسليم ما يقرب من 13 ألفاً و68 وحدة سواء ملاكى أو تجارى.