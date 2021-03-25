«تويوتا إيجيبت» تستعد لتقديم الشكل الجديد من طرازات «فورتشنر»

تستعد شركة «تويوتا إيجيبت» الوكيل الحصرى للعلامة التجارية «تويوتا» فى مصر، لتقديم الشكل الجديد من سيارات «فورتشنر» فى السوق المحلية نهاية الشهر الحالى.

قال أحد موزعى العلامة اليابانية «تويوتا»، إن الفترة الحالية تشهد وضع اللمسات النهائية لتجهيز حفل إطلاق طراز «تويوتا فورتشنر Face Lift» الذى من المقرر تنظيمه بمدينة الغردقة فى أواخر مارس الجاري.

وأضاف المصدر أنه من المرتقب إعلان «تويوتا إيجيبت» كافة المواصفات والأسعار الجديدة لطرازات «فورتشنر» الجديدة ذات النسخة المجمعة محليًا على هامش انعقاد المؤتمر الصحفى بمناسبة إطلاقها محليًا.

بدء استلام حصص الموزعين منتصف أبريل المقبل

وأشار الموزع الذى رفض ذكر اسمه إلى أن إطلاق الشكل الجديد من سيارات «تويوتا فورتشنر» قد يعزز من تواجدها داخل السوق من خلال زيادة فرص تسويقها محليًا واتساع حصتها السوقية من المبيعات خلال الفترة المقبلة، موضحا أن طراز «تويوتا فورتشنر» أحد السيارات التى تحظى باهتمام شريحة كبيرة من المستهلكين على خلفية التجهيزات المزودة بها مقارنة بالطرازات المنتمية للماركات التجارية الأخرى.

وأكد أن الشركة قامت بإخطار شبكة موزعيها عن اعتزامها بدء توزيع الكميات والحصص المقررة من طرازات «تويوتا فورتشنر» ذات الشكل الجديد لصالح كافة الموزعين المعتمدين للعلامة اليابانية فى منتصف الشهر المقبل.

وأشار إلى أن أغلب موزعى تويوتا يسعون حاليًا لتسويق الكميات والمخزون المتواجد من طرازات «فورتشنر» للشكل الحالى؛ قبل استلام الكميات المقررة من الفئات الجديدة فى إطار سرعة تدوير دورة رأس المال وتفادى الخسائر المتوقعة من بيع المركبات بأسعار أقل من القوائم الرسمية.

تابع: «الطراز الجديد من تويوتا فورتشنر يعد أحد الطرازات التى يعتمد عليها موزعو تويوتا فى تعظيم المكاسب وزيادة هوامش الربحية من خلال فرض زيادات سعرية على السعر الرسمى تحت مسمى «الأوفر برايس» أعلى كافة الفئات المطروحة محليًا.

يذكر أن أسعار طرازات «تويوتا فورتشنر» شهدت ارتفاعات غير رسمية من جانب الموزعين المعتمدين للعلامة اليابانية بقيمة تصل إلى 90 ألف جنيه فى المركبة الواحدة على السعر الرسمى الصادر عن وكيلها المحلى خلال الأسابيع الماضية.

و«الأوفر برايس» عبارة عن مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى على السيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء وعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

بحسب أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت «تويوتا فورتشنر» على النصيب الأكبر من مبيعات سيارات الركوب المنتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة الحجم «SUV-D»، بعدما استحوذت على حصة سوقية قدرها %74.3 مسجلة بيع 84 مركبة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 113 وحدة فى السوق المحلية، خلال شهر يناير الماضى.

وتمركزت العلامة اليابانية «تويوتا» فى المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب «الملاكي» بعدما اقتنصت حصة سوقية %10 بإجمالى بيع 1551 مركبة، خلال تلك الفترة.

وتتوافر طرازات «تويوتا فورتشنر» – عبر إصدارين – فى السوق المحلية؛- النسخة الأولى- مدعومة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 2700 سى سي، وينتج قوة 163 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 245 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «تويوتا» تعتمد السيارة على منظومة الجر الخلفي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 12.4 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 10.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أما النسخة الثانية من سيارات «تويوتا فورتشنر» مزودة بمحرك سداسى السرعات سعة 4000 سى سي، يولد قوة قدرها 234 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 376 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

تعتمد تلك السيارة على منظومة الجر الكلي، وتتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.4 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك تلك الفئة من الوقود نحو 12 لترًا- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.