سيــارات

تويوتا – إيجيبت ترفع أسعار طرازاتها 2.2 – 42.7%

أحمد عوضرفعت شركة تويوتا – إيجيبت للسيارات، أسعار طرازاتها، بنسبة تتراوح ما بين 2.2 و42.7 % بواقع يتراوح ما بين 10 و 340 ألف جنيه خلال الفترة من مارس الماضى حتى الآن.وصعدت أسعار تويوتا "كورولا"، بمقدار يتراوح بين 10 و 12 ألف جنيه، لتبلغ أسعار الفئة الأولى A/T نحو 347 ألف جنيه مقابل 335
2:46 م, الأربعاء, 12 يوليو 17 2:46 م, الأربعاء, 12 يوليو 17

شارك الخبر مع أصدقائك

أحمد عوض

رفعت شركة تويوتا – إيجيبت للسيارات، أسعار طرازاتها، بنسبة تتراوح ما بين 2.2 و42.7 % بواقع يتراوح ما بين 10 و 340 ألف جنيه خلال الفترة من مارس الماضى حتى الآن.

وصعدت أسعار تويوتا “كورولا”، بمقدار يتراوح بين 10 و 12 ألف جنيه، لتبلغ أسعار الفئة الأولى A/T نحو 347 ألف جنيه مقابل 335، ووصلت أسعار الفئة الثانية الـ A/T F/O ، الى 405 ألف جنيه بدلًا من 395، فيما بلغت فئة الهاى لاين 455 ألف جنيه مقارنة بـ 445.

وارتفعت أسعار تويوتا “C-HR”، بواقع يتراوح بين 6 و12 ألف جنيه، لتبلغ فئة A/T F/O نحو 551 ألف جنيه مقابل 545، وسجلت أسعار فئة الهاى لاين 587 ألف جنيه مقارنة بـ 575 خلال مارس الماضى.

وقفزت أسعار تويوتا فوتشينر بمختلف فئاتها، بنسبة تتراوح ما بين 30.9 و42.7 %، بالتزامن بدء انتاج الجيل الجديد من فئاتها، لتبلغ أسعار الفئة الاولى الـ “A/t f/o 2.7 “4*2 نحو 925 ألف جنيه، ووصلت أسعار فئة الـ 2.7 F/O A/T الى 995 ألف جنيه مقابل 760، وسجلت أسعار تويوتا فوتشينر فئة الـ 4.0 A/T F/O نحو مليونا و 135 ألف جنيه بدلا من 795.

وعبر التواصل مع مسئولى خدمة عملاء تويوتا – ايجيبت، أكد أنه تتوافر ثلاثة طرازات فقط من تويوتا خلال الوقت الحالى هى: “ كورولا وفوتشينر و ch-r”، موضحا أن فترة قوائم الانتظار تمتد ما بين شهر وشهرين، قائلا: ” تمتد لنحو شهرين للسيارة تويوتا كورولا، و 30 يوما لفئات فورتشينر، وتتراوح ما بين 30 و45 يوما لتويوتا c-HR”.

ويوضح الجدول التالى، تطور أسعار تويوتا – إيجيبت” خلال الفترة من مارس الماضى حتى الآن:

الفئة

أسعار
مارس

أسعار
يوليو

قيمة
التغير

نسبة
التغير%


تويوتا

كورولا

A/T

A/T
F/O

A/T
/H/L

335

395

445

347

405

455

12

10

10

3.9%

2.5%

2.2%

فوتشينر

A/t
f/o 2.7 “4*2

4*4”
2.7 F/O A/T

4.0
A/T F/O

760

795

925

1.000.000

1.135.000

235

340

30.9%

42.7%

C-HR

A/T
F/O

A/T
/H/L

545

575

551

587

6

12


2,6


4

أفانزا

A/T
H/L

399

399

ياريسH/B

A/T
F/O H/B

290

335

45

15.5%

أوريس

A/T

A/T
F/O

355

395

355

430

35

8.8%

               إعداد
– المال                                                       القيمة:
بالأف
جنيه

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم

ملف الكاتب

اقرأ أيضاً