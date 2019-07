تويوتا – إيجيبت ترفع أسعار طرازاتها 2.2 – 42.7%

أحمد عوض رفعت شركة تويوتا – إيجيبت للسيارات، أسعار طرازاتها، بنسبة تتراوح ما بين 2.2 و42.7 % بواقع يتراوح ما بين 10 و 340 ألف جنيه خلال الفترة من مارس الماضى حتى الآن. وصعدت أسعار تويوتا “كورولا”، بمقدار يتراوح بين 10 و 12 ألف جنيه، لتبلغ أسعار الفئة الأولى A/T نحو 347 ألف جنيه مقابل 335، ووصلت أسعار الفئة الثانية الـ A/T F/O ، الى 405 ألف جنيه بدلًا من 395، فيما بلغت فئة الهاى لاين 455 ألف جنيه مقارنة بـ 445. وارتفعت أسعار تويوتا “C-HR”، بواقع يتراوح بين 6 و12 ألف جنيه، لتبلغ فئة A/T F/O نحو 551 ألف جنيه مقابل 545، وسجلت أسعار فئة الهاى لاين 587 ألف جنيه مقارنة بـ 575 خلال مارس الماضى. وقفزت أسعار تويوتا فوتشينر بمختلف فئاتها، بنسبة تتراوح ما بين 30.9 و42.7 %، بالتزامن بدء انتاج الجيل الجديد من فئاتها، لتبلغ أسعار الفئة الاولى الـ “A/t f/o 2.7 “4*2 نحو 925 ألف جنيه، ووصلت أسعار فئة الـ 2.7 F/O A/T الى 995 ألف جنيه مقابل 760، وسجلت أسعار تويوتا فوتشينر فئة الـ 4.0 A/T F/O نحو مليونا و 135 ألف جنيه بدلا من 795. وعبر التواصل مع مسئولى خدمة عملاء تويوتا – ايجيبت، أكد أنه تتوافر ثلاثة طرازات فقط من تويوتا خلال الوقت الحالى هى: “ كورولا وفوتشينر و ch-r”، موضحا أن فترة قوائم الانتظار تمتد ما بين شهر وشهرين، قائلا: ” تمتد لنحو شهرين للسيارة تويوتا كورولا، و 30 يوما لفئات فورتشينر، وتتراوح ما بين 30 و45 يوما لتويوتا c-HR”. ويوضح الجدول التالى، تطور أسعار تويوتا – إيجيبت” خلال الفترة من مارس الماضى حتى الآن: الفئة أسعار

مارس أسعار

يوليو قيمة

التغير نسبة

التغير%

تويوتا كورولا A/T A/T

F/O A/T

/H/L 335 395 445 347 405 455 12 10 10 3.9% 2.5% 2.2% فوتشينر “A/t

f/o 2.7 “4*2 “4*4”

2.7 F/O A/T 4.0

A/T F/O – 760 795 925 1.000.000 1.135.000 – 235 340 – 30.9% 42.7% C-HR A/T

F/O A/T

/H/L 545 575 551 587 6 12 –

2,6 –

4 أفانزا A/T

H/L 399 399 – – ياريسH/B A/T

F/O H/B 290 335 45 15.5% أوريس A/T A/T

F/O 355 395 355 430 – 35 – 8.8% إعداد

بالأف

جنيه