أعلنت شركة «تويوتا إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «تويوتا» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات «تويوتا كورولا» بقيمة بلغت 45 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب للقائمة السعرية الصادرة عن «تويوتا»، صعدت أسعار طرازات «كورولا» الفئة الأولى إلى 390 ألف جنيه.

وارتفعت أسعار سيارات “كورولا” الفئة الثانية إلى 393 ألف جنيه.

وقفزت أسعار سيارات «كورولا» الفئة الثالثة إلى 425 ألف جنيه.

وقدرت طرازات «كورولا» الفئة الرابعة بسعر 428 ألف جنيه.

وقدرت أسعار سيارات «كورولا» الفئة الخامسة بنحو 444 ألف جنيه.

وحددت طرازات «كورولا» الفئة السادسة بقيمة بلغت 465 ألف جنيه.

وارتفع سعر سيارات «كورولا» الفئة الثامنة إلى 502 ألف جنيه.

وتقدم طرازات «كورولا» الفئة التاسعة بنحو 517 ألف جنيه.

ينتمي طراز «كورولا» لفئة السيارات السيدان، مزوَّدة بمحرك 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات المعلَنة عن «تويوتا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

دعمت سيارات «تويوتا كورولا» موديل 2022 فئة «BASIC» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، منها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP».

زودت ببعض التجهيزات والكماليات، ومنها «جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب خلفية مع إضاءة نهارية LED، وعجلة قيادة متعددة الأغراض، ومكيف هواء أتوماتيك، وزجاج كهربائي، وشاشة عرض البيانات عدادات 4.2 بوصة، مرايات جانبية كهربائية ».

تقدم طرازات «تويوتا كورولا» فئة «Active Plus» بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «مصابيح ضباب أمامية، وحساسات ركن خلفية، وغيرها».

تحتوى سيارات «تويوتا كورولا» فئة «STD» على نفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات «جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية LED، وعجلة قيادة متعددة الأغراض، ومثبت سرعة، وزجاج كهربائي، وتكييف هواء أوتوماتيك، ومقعد كهربائي لدعم فقرات القطانية، ومرايات جانبية كهربائية مع خاصية تسخين المرايات الجانبية، والزجاج الخلفي والجانبي ملون أسود، وغيرها».

دعمت طرازات «تويوتا كورولا 2022» فئة «Comfort plus» بكافة التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «حساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، وغيرها».

زودت سيارات «تويوتا كورولا» فئة «F/O» بنفس التجهزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات «مصابيح أمامية وخلفية LED، ومكيف هواء مزدوج مع مخرج خلفي، ومرايات داخلية كهربائية، وحساس مطر، وشاشة بيانات عدادات 7 بوصة، ومفتاح بصمة، وخاصية ضم المرايات كهربائية، حساسات ركن أمامية وخلفية، وفتحة سقف، وغيرها».

تقدم سيارات «كورولا» فئة «GR» موديل 2022 بكافة التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «جنوط رياضية 17 بوصة، وشاحن هاتف لا سلكي، ومقاعد رياضية، وأضواء محيطة من الداخل، وسبويلر رياضي خلفي، عتب رياضي من الداخل، وغيرها».

دعمت طرازات «كورولا» فئة «H/L» بنفس التجيزات والكماليات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى كماليات أخرى «جنوط رياضية 17 بوصة، ووسائد هوائية أمامية وستائرية، وشاشة تعمل باللمس 8 بوصة، كاميرا خلفية، وشاحن هاتف لا سلكي، وخاصية ضم المرايات الكهربائية أتوماتيك، ورشاشات للمصابيح الأمامية، وفتحة سقف».