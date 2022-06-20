«تويوتا إيجيبت» ترفع أسعار سيارات «فورتشنر» بقيمة 70 ألف جنيه

أخطرت شركة «تويوتا إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «تويوتا» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات «تويوتا فورتشنر» بقيمة تتراوح بين 60 إلى 70 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال يونيو الحالي.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «تويوتا»، ارتفعت أسعار طرازات «فورتشنر» الفئة الأولى «Smart» إلى 950 ألف جنيه، بدلًا من 890 ألف سابقًا.

صعدت أسعار سيارات «تويوتا فورتشنر» الفئة الثانية «Elegance» إلى مليون و100 ألف جنيه، مليون و40 ألف.

وقفزت أسعار طرازات «فورتشنر» الفئة الثالثة «Sport» إلى مليون و140 ألف جنيه، مقارنة بنحو مليون و70 ألف.

وتتوافر السيارة عبر نسختين من المحركات –الإصدار الأول– مزود بمحرك سعة 2.7 لتر، يخرج قوة قدرها 163 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 245 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات.

أما النسخة الثانية من «تويوتا فورتشنر» مدعوم بمحرك سعة 4.0 لتر، يخرج قوة 234 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 376 نيوتن/ متر. متصل بناقل حركة سداسى السرعات.

دعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة ومنها «عدد 2 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع الكترونى للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكترونى ESP – نظام المساعدة على صعود التلال HLA – مثبت سرعة – حساسات ركن أمامية وخلفية – كاميرا خلفية – نظام إيموبليزر ضد السرقة».

وزودت ببعض الكماليات الأخرى، ومن أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED – مصابيح أمامية حساسة للإضاءة – مرايات ضم كهربائية – جنوط رياضية 17 بوصة للفئة الأولى و 18 بوصة للفئة الثانية».

وتقدم ببعض التجهيزات الإضافية، ومنها «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – عجلة قيادة متعددة الوظائف – تحكم فى ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة – مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – مسند يد خلفى – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – إمكانية طى ظهر الكنبة الخلفية – شاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاى – بلوتوث – وغيرها».