«تويوتا إيجيبت» ترفع أسعار سيارات «راش».. تعرف على التفاصيل

أخطرت شركة «تويوتا إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «تويوتا» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات تويوتا راش التى يتم تقديمها عبر فئتين داخل السوق المحلية خلال يوليو الحالى.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «تويوتا»، صعدت أسعار طرازات «راش» الفئة الأولي «F/O» إلى 410 آلاف جنيه.

وارتفعت أسعار سيارات «تويوتا راش» الفئة الثانية «H/L» إلى 430 ألف جنيه.

ينتمي طراز «راش» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، سعة (7 مقاعد)، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 103 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 136 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «تويوتا»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الخلفى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 13 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

دعمت سيارات «تويوتا راش» موديل 2022- الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، وبرنامج التوزان الإلكتروني، وحساسات ركن خلفية».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات «مصابيح ضباب أمامية مدعمة بإضاءة LED، والنظام الذكي لركن السيارة، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وكاميرا خلفية، ومكيف هواء أتوماتيك، وجنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من «عدد 6 مكبرات صوتية- بلوتوث- DVD، ومدخل- USB وغيرها».

فيما زودت طرازات تويوتا راش – الفئة الثانية- بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «جنوط رياضية 17 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وعدد 8 مكبرات صوتية، وغيرها».