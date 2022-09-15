«تويوتا إيجيبت» ترفع أسعار سيارات «بيلتا» بنحو 40 ألف جنيه.. تعرف على التفاصيل

أقرت شركة «تويوتا إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «تويوتا» في مصر، زيادات جديدة أسعار سيارات تويوتا بيلتا بقيمة بلغت 40 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال سبتمبر الحالي.

ارتفعت أسعار طرازات تويوتا بيلتا الفئة الأولى «Active» إلى 360 ألف جنيه، بدلاً من 320 ألف سابقًا.

وقفزت أسعار سيارات «بيلتا» الفئة الثانية «Smart» إلى 405 آلاف جنيه، مقابل 365 ألف.

وينتمي طراز «بيلتا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 103 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلَنة عن «تويوتا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12 ثانية.