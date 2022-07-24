«تويوتا إيجيبت» تخطر الحاجزين بزيادة الأسعار

كشف محمد مكارم، مدير قطاع متناهى الصغر بالجمعية المصرية للتأمين التعاونى، أحد حاجزى «تويوتا كورولا»، عن قيام شركة «تويوتا إيجيبت» بإخطار حاجزى طرازات العلامة اليابانية بزيادة أسعارها المتعاقد عليها مع العملاء خلال الفترة الماضية.

يأتى ذلك بالرغم من القرارات الصادرة عن جهاز حماية المستهلك التى تلزم شركات وموردى السيارات بتسليم المركبات للحاجزين بأسعار التعاقد المبرمة مسبقًا، مع عدم إضافة أى مبالغ مالية.

وكانت شركة «تويوتا إيجيبت» أعلنت الأسبوع الماضى، عن زيادة أسعار طرازاتها بقيمة تصل إلى 50 ألف جنيه لبعض المركبات المطروحة داخل السوق المحلية.

وأكد «مكارم» فى تصريحات لـ«المال» أن تلك الزيادات السعرية التى أقرها الوكيل المحلى لـ«تويوتا» على الحاجزين تعتبر «الثانية»، مع عدم الالتزام بتسليم المركبات بالأسعار المتعاقد عليها مسبقًا مع العملاء بعد موعد 12 أبريل الماضى، موضحًا أن عددًا من ممثلى «تويوتا إيجيبت» قاموا بالتواصل مع مجموعة من حاجزى طرازات «بيلتا» لإبلاغهم عن سعى الشركة برفع أسعار حجوزات التعاقد بقيمة تلامس 10 آلاف جنيه فى المركبة الواحدة.

واستنكر السياسات التى تقوم بها شركة «تويوتا إيجيبت» الخاصة برفع أسعار حجوزات التعاقد، وعدم التزامها بتسليم المركبات بأسعار التعاقد المبرمة مسبقًا؛ قائلًا: ليس من العدل أو المنصف تحميل الحاجزين تلك الزيادات السعرية المتتالية التى أقرتها شركة «تويوتا إيجيبت» بالرغم من قيام العملاء بالتعاقد ودفع مبالغ مالية منذ فترة طويلة.

وحمل «مكارم» الوكيل المحلى مسئولية تفاقم أزمة حاجزى سيارات «تويوتا» حتى الفترة الحالية؛ وذلك بسبب السياسات التى كانت تتبعها الشركة فى آلية تنفيذ الحجوزات والتعاقدات مع العملاء، وعدم السماح للمستهلكين بسداد قيمة الحجوزات بالكامل على مدار فترة التعاقد، قائلًا: «العديد من المتضررين والحاجزين قاموا بالتواصل مع ممثلى إدارة مبيعات «تويوتا إيجيبت» بهدف سداد قيمة الحجز بالكامل إلا أن الشركة قد رفضت ذلك خلال الفترة الماضية.

يذكر أن هناك مجموعة كبيرة من المتضررين وحاجزين سيارات «تويوتا» قاموا بتحريك دعوى قضائية فى المحكمة الاقتصادية ضد شركة «تويوتا إيجيبت» للطعن على القرارات التى اتخذتها الأخيرة الخاصة بعدم التزامها تسليم السيارات للعملاء بأسعار التعاقد مسبقًا، مع إخطارهم برد المبالغ المالية المحصلة عن الحجوزات بفائدة %18.

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، حصدت «تويوتا» المركز الثالث بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 1215 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر يونيو الماضى.